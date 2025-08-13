أول رد من أحمد موسى على هجوم الإعلام الإسرائيلـ.ي ضده.. ورسالة نارية على الهواء

علق الإعلامي أحمد موسى، على هجوم الإعلام الإسرائيلي على الدولة المصرية، مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الإخوان يهاجمون مصر، خطط الطرفين واحدة وهي مهاجمة مصر.

وقال «موسى» خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن عناصر الإخوان الإرهابية عملاء وجواسيس، جميعهم يدهم ملطخة بالدماء، مضيفا أن القناة 14 الإسرائيلية ومعاريف تهاجمنا لأننا فضحنا علاقة الإرهاب الإخوان والاحتلال.

تعاون بين الإخوان والصهاينة

وتابع «موسى» أن هناك تعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية والصهاينة، قائلا : "إخوان مع بعض وصهاينة مع بعض".

وأضاف «موسى» أن الإخواني أبو بكر إبراهيم يعمل مراسل في إحدى القنوات الإسرائيلية، متابعا: "شغال على الشائعات الولد ده، ومعاه محمد ناصر، كلهم الموساد اللي مشغلهم".

وأوضح أن الإخواني كمال الخطيب لم يتحدث أبدا عن الحرب في غزة وهو محاضر في جامعة بتل أبيب، متسائلا: "هل يقدر يرفع علم فلسطين في إسرائيل؟"، ومظاهر جماعة الإخوان الإرهابية في تل أبيب ضد مصر.

نتنياهو يرتكب جرائم في قطاع غزة

وأِشار إلى أن نتنياهو يرتكب محارق وجرائم حرب في قطاع غزة، لافتا إلى أن الإخواني منصور عباس مع نتنياهو قرارا بقرار وكتفا بكتف.

ولفت إلى أن نتنياهو عمل كتابه في سنة 95 تحدث عن طموحاته.. صحيفة معاريف الصهيونية أبرزت ما ذكرته من حقائق ضد الكيان الإسرائيلي.. حققنا انتصارات ورجعنا أرضنا من جيش الاحتلال .. مفيش انتصار لا قبله ولا بعده .. بفضل الله وجيشنا العظيم استردينا كامل أراضينا.

وأردف «موسى»: "الاحتلال راح للسلام مع مصر بعد الحرب فور أن ذاق مرارة الخسارة والخذلان، مصر هي الوحيدة التي حققت انتصارا حقيقيا على إسرائيل، أرضنا كلها معانا وجيشنا في كل مكان".

مصر بتتكلم دائما عن السلام

وأكد أن مصر بتتكلم دائما عن السلام .. لدينا جيش قوي ورشيد هذا الجيش هو الذي يحمي السلام .. نتنياهو لديه أطماع كتبها في كتابه قبل تولي الحكومة الإسرائيلية.

وأختتم حديثه: "القوات المسلحة المصرية معنية بالدفاع عن كل ذرة تراب .. بتكلم عن كل حبة رمل الجيش مسئول عنها وعن حمايتها .. فخور بقدرات جيشنا .. أنتي كإسرائيل بتركزي معانا ليه .. هفضل أطلع فيديوهات لجيشنا العظيم".



