وزير الخارجية: وقف إمدادات السلاح شرط أساسي لنجاح أي هدنة وإيصال المساعدات

قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، إن الشعب المصري يتألم لما يشاهده من تدمير ممنهج للبنية التحتية ومقدرات الشعب السوداني.

وأكد وزير الخارجية والهجرة خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج “مساء دي ام سي” والمذاع عبر قناة “دي ام سي” على أن الحرب خرجت عن نطاق المعقول وتفاقمت معاناة المدنيين، خاصة في ظل الحصار على مدينة الفاشر وصعوبة إيصال المساعدات الإنسانية.

وشدد الدكتور بدر عبد العاطي على أن إنهاء النزاع يتطلب عملًا جادًا وفوريًا لوقف إطلاق النار، وتدشين عملية سياسية شاملة لا تقصي أحدًا.

الخطة الرباعية الدولية

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تبذل جهودًا مكثفة بالتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية، من بينها الولايات المتحدة والسعودية والإمارات في إطار «الرباعية الدولية».

واختتم الدكتور بدر عبدالعاطي حديثه بالتأكيد على أن وقف إمدادات السلاح شرط أساسي لنجاح أي هدنة وإيصال المساعدات إلى جميع المناطق، تمهيدًا لبدء عملية سياسية شاملة.