الشروط والأوراق المطلوبة لحصول المستأجرين على وحدة سكنية بالمجان

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن وزير الإسكان أعلن عن فتح منصة خاصة لـ المواطنين الذي يعيشون في شقق بالإيجار القديم، وأن هذه المنصة ستبدأ عملها من يوم 1 أكتوبر المقبل، ولمدة ثلاث أشهر.



وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج « من أول وجديد» أن هذه المنصة ستكون مخصصة للمواطنين أصحاب الإيجار القديم من أجل الحصول على وحدة سكنية بديلة.

وأوضح أن شروط التقديم ستكون مختلفة عن التقديم لـ شقق الوحدات السكنية، فالمنصة الجديدة لا تتطلب سن محدد، ولا يتطلب مقدمات مالية، ولن تتطلب ضمان بنكي، فالوحدة المستأجرة هي الضامن في هذه الحالة.

الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على وحدة سكنية بالمجان

وأشار إلى أن الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على وحدة سكنية بالمجان من وزارة الإسكان، لمن هم كانوا يعيشون في شقق الإيجار القديم هي: صورة البطاقة وعقد الإيجار القديم، وما يثبت دخله أو معاشه، وهناك أوراق سيتم طلبها في المستقبل بعد الموافقة عليه.



وأوضح أن كل طلب سيتم بحثه، وأن المستحقين سيتم تقسيمهم على " شقق مميزة، ومتوسطة،وعشوائية، وغير مستحق ولديه القدرة المالية" فالدولة ستساعد المستحقين فقط.