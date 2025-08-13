قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من الحكومة على اتفاقية الغاز مع إسرائيل.. فيديو
مدبولي: الأسعار في تحسن عن العام الماضي ووارد يكون هناك خفض آخر طبقا للظروف
تركي آل الشيخ ردًا على متابع: أنا بدوي.. وأجدادي سطروا التاريخ
رئيس النيابة الإدارية: محكمة النقض قمة الهرم في إرساء المبادئ القانونية
الحكومة تعلن بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة
الحكومة تعلن قرارات جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
الرئيس السيسي يطالب بوضع خارطة طريق واضحة لتطوير الإعلام المصري
رئيس الغرف التجارية يدعو القطاع الخاص لتخفيض هامش الربح بالتعاون مع الحكومة
رئيس الوزراء يشارك في جنازة علي مصيلحي وزير التموين السابق بمسجد الشرطة
نقابة الصحفيين تعلن نتيجة لجنة المشتغلين
مدبولي: زيادة الاحتياطي الأجنبي ليس مدفوعا بأموال ساخنة بل باقتصاد حقيقي
رئيس الوزراء: استقرار السلع وتوافر العملة الصعبة وتعافي قوي للاقتصاد المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحكومة تعلن قرارات جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم

الحكومة تعلن قرارات جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
الحكومة تعلن قرارات جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
عبد العزيز جمال

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة المقبل سيشهد الموافقة على معايير وأولويات المستحقين للوحدات السكنية البديلة. في إطار قانون الإيجار القديم.

التقييم سيتم بنظام النقاط

وأوضح خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالقصر العيني أن المجلس أقر قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكني بموجب القانون القديم، مؤكداً أن التقييم سيتم بنظام النقاط، بحيث تُمنح درجة محددة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية.

وأشار مدبولي إلى أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس المحافظين يوم السبت المقبل لبدء تفعيل هذه اللجان في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وفق نظام النقاط المعتمد لضمان عدالة التوزيع وتحديد أولويات المستحقين.

بدء تلقي طلبات المستأجرين

وأكد رئيس الوزراء أن تلقي طلبات المستأجرين المستوفين للشروط سيبدأ اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، من خلال منصة إلكترونية، مشدداً على أن أي طلب للحصول على وحدات بديلة لن يُقبل إلا وفقاً للضوابط المعتمدة. 

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار القانون رقم 164 لسنة 2025، لضمان تنظيم عملية توزيع الوحدات السكنية البديلة بشكل منصف وشفاف.

تفعيل لجان الحصر والتصنيف

وأوضح مدبولي أن تشكيل اللجان يهدف إلى حصر الأماكن المخالفة لقانون الإيجار القديم وتحديد الوضع الفعلي للوحدات السكنية، مشيراً إلى أن التصنيف سيأخذ في الاعتبار حجم الوحدة وموقعها والأولوية للمستأجرين المستحقين وفق المعايير المحددة. 

وأضاف أن هذه اللجان ستكون مسؤولة عن ضمان الالتزام بالقواعد الجديدة وتسهيل انتقال المستأجرين للوحدات البديلة بما يتوافق مع القانون.

آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

وحدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تقسيم المناطق التي تخضع لعقود الإيجار القديمة السكنية إلى 3 مستويات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.

تقسيم وحصر الإيجار القديم 

وحسب المادة (3) من قانون الإيجار القديم، تُشكَّل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، وتُمنح هذه اللجان مهلة 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة للانتهاء من عملها.وتشمل مهامها تصنيف المناطق المؤجرة لغرض السكني وفقًا لعدة معايير:

الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

مستوى البناء: نوع مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات.

المرافق: مدى توافر المياه، الكهرباء، الغاز، التليفونات، وغيرها.

البنية التحتية والخدمات: شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.

القيمة الإيجارية الضريبية: استنادًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

بعد انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج التصنيف، ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية.

ووفق المادة (4) من قانون الإيجار القديم، يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للمناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تُحتسب المناطق المتوسطة بـ 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية بـ 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا. وحتى انتهاء عمل لجان الحصر، يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا، مع سداد أي فروق لاحقة على أقساط بعد صدور التصنيف.

ونصت المادة (5) على أن الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني ستُحتسب أجرتها بـ 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% وفق المادة (6).

انتهاء عقود الإيجار القديم 

وشدد القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات، وغير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، إلا إذا تم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، مع حالات محددة للإخلاء المبكر مثل ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة تصلح للغرض ذاته.

وأتاح القانون للمستأجرين أولوية الحصول على وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء مدة العقود، سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة

الوزراء رئيس مجلس الوزراء قانون الإيجار القديم الإيجار القديم طلبات المستأجرين المالك والمستأجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

بيض- أرشيفية

8 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض في الأسواق

ترشيحاتنا

جهاز Lenovo Idea Tab 5G

بمواصفات احترافية.. لينوفو تغزو الأسواق بتابلت جديد| إليك أهم ميزاته

هاتف Realme P4 Pro

Realme P4 Pro.. هاتف جديد من ريلمي بمواصفات رائدة

رينو

رينو داستر 2026 تواصل ريادتها في فئة الـ SUV

بالصور

24 درجة.. سر الحفاظ على التكييف بأقصى أداء

)24 درجة.. سر الحفاظ على التكييف بأقصى أداء
)24 درجة.. سر الحفاظ على التكييف بأقصى أداء
)24 درجة.. سر الحفاظ على التكييف بأقصى أداء

اضطراب الاكتناز.. عادات تدمر منزلك دون أن تشعر

اضطراب الاكتناز: عادات تدمر منزلك دون أن تشعر
اضطراب الاكتناز: عادات تدمر منزلك دون أن تشعر
اضطراب الاكتناز: عادات تدمر منزلك دون أن تشعر

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

لماذا تم استبدال فلاتر الزيت الخرطوشة في السيارات الجديدة بـ الدوارة؟

فلاتر السيارة
فلاتر السيارة
فلاتر السيارة

فيديو

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد