أكلة الفنادق.. طريقة عمل الباستا بالكفتة والبصل المكرمل
خالد مختار: مبحبش الشهرة وعملت فيلم لسه متعرضش
ألكسندر إيزاك يتمسك بالرحيل إلى ليفربول ويرفض عروض نيوكاسل
ليس ضعفًا | الأسباب النفسية وراء الغضب السريع .. تعرّف عليها
وزير خارجية الاحتلال: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية أو بتطبيق حل الدولتين
الشروط والأوراق المطلوبة لحصول المستأجرين على وحدة سكنية بالمجان
قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح
الغرف التجارية: خصومات تصل لـ 25% على السيارات سواء المصنعة محليا أو المستوردة
تعليمات عاجلة بشأن تقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر للمرحلتين الأولى والثانية 2025
مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف للوصول لتهدئة تمهيدًا لإنهاء الحرب بغزة
الصحة: ناقشنا مع محافظ الأقصر رفع كفاءة خمس وحدات صحية
كيلو البانيه بـ170 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بعد نجاح مسلسل 220 يوم.. فهمي والعدل يكشفان حقيقة الخلاف بينهما

إسراء صبري

قال المخرج كريم العدل، إن رد فعل الجمهور تجاه مسلسل 220 يوم، كانت إيجابية للغاية، متابعا: المرض كان جزء كبير من المسلسل ولكنه لم يكن العامل الأساسي في العمل.

وأضاف خلال مداخلته ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، أن المسلسل كان هادئا للغاية ولا يحتوي على أي دور شر أو إثارة، وبالرغم من ذلك حقق المسلسل نجاحاً باهرا.

وأوضح الفنان كريم فهمي، أن مسلسل 220 يوم كان مختلفا تماما، ويقوم على قصة حب بين زوجين يتخللهما فكرة المرض الصعب.

وأضاف فهمي،:" تشرفت بالعمل مع الفريق وخاصة مع المخرج كريم العدل"، مشددا على أنه لا يوجد عمل أو مشروع يخلو من الخلافات والاختلافات.

واسترسل: الاختلافات بين الأشخاص ينتج أفكار مميزة للغاية، وستساعد على نجاح العمل أكثر وأكثر، مضيفا: هناك أعداء النجاح ويتمنون للغير الفشل ومن خلال نشر الشائعات الغير صحيحة بالمرة.

مسلسل 220 يوم المخرج كريم العدل كريم فهمي

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

8 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض في الأسواق

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

برج الدلو .. حظك اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025: زيادة الراتب

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | حفنة فول سوداني يوميًا سر الشباب الدائم.. هؤلاء ممنوعون من الروز ماري.. صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز

نوع طعام غير متوقع يعالج بكتيريا الأمعاء

تجربة فريدة لعشاق القهوة.. ماكينة إسبرسو من محرك دراجة نارية حقيقي «BMW R 18»

تمنع الشيخوخة والتجاعيد وتعالج القولون.. اكتشف العشبة المذهلة

ليس ضعفًا | الأسباب النفسية وراء الغضب السريع .. تعرّف عليها

أفضل مشروبات تساعد على تنظيف رئتيك

فيديو

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

عايزة تزود مشاهدات.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر هبة طارق

أحمد المنسي ومحمد صلاح.. رموز ملهمة في مناهج العربي الجديدة لطلاب الإعدادي

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

