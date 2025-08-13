بعد نجاح مسلسل 220 يوم.. فهمي والعدل يكشفان حقيقة الخلاف بينهما

قال المخرج كريم العدل، إن رد فعل الجمهور تجاه مسلسل 220 يوم، كانت إيجابية للغاية، متابعا: المرض كان جزء كبير من المسلسل ولكنه لم يكن العامل الأساسي في العمل.

وأضاف خلال مداخلته ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، أن المسلسل كان هادئا للغاية ولا يحتوي على أي دور شر أو إثارة، وبالرغم من ذلك حقق المسلسل نجاحاً باهرا.

وأوضح الفنان كريم فهمي، أن مسلسل 220 يوم كان مختلفا تماما، ويقوم على قصة حب بين زوجين يتخللهما فكرة المرض الصعب.

وأضاف فهمي،:" تشرفت بالعمل مع الفريق وخاصة مع المخرج كريم العدل"، مشددا على أنه لا يوجد عمل أو مشروع يخلو من الخلافات والاختلافات.

واسترسل: الاختلافات بين الأشخاص ينتج أفكار مميزة للغاية، وستساعد على نجاح العمل أكثر وأكثر، مضيفا: هناك أعداء النجاح ويتمنون للغير الفشل ومن خلال نشر الشائعات الغير صحيحة بالمرة.