كيف أغضبت لينا صوفيا كريم فهمي في مسلسل 220 يوم؟

تثير لينا صوفيا غضب كريم فهمي بسلوكها المراهق بعد أن ضبطها وهي مستسلمة لمحاولة مدرب الرقص تقبيلها، وذلك ضمن أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل 220 يوم الذي يُعرض على قنوات إم بي سي بالتوازي مع منصة شاهد ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.



تتطور العلاقة بين بهية ووالديها أحمد (كريم فهمي) ومريم (صبا مبارك)، في خيال أحمد ليصل بها إلى سن المراهقة، حيث يشاهدها وهي تدخل في علاقة مع مدربها ومخرج عرض الباليه الذي تشارك فيه، والذي يؤدي دوره الممثل الصاعد علي السبع، ما ينبئ بعلاقة غير متكافئة لفارق السن بينهما، وعندما يراهما أحمد يستشيط غضباً ويعود بها إلى البيت ليعاقبها.



هذا التطور اللافت في الأحداث يُسلّط الضوء على التحوّلات النفسية التي يعيشها أحمد كأب، بين الخيال والقلق، وبين الحب والسيطرة، كما يعكس ببراعة التوترات المعتادة في علاقة الآباء بأبنائهم خلال مرحلة المراهقة، لا سيما حين تختلط الأحلام بالواقع والمخاوف بالتجارب الأولى.

وتثبت لينا صوفيا من خلال هذا الدور قدرتها على تجسيد ملامح الفتاة المراهقة المعقدة، ما بين التمرد والرغبة في الحب والانتماء، وتقدّم أداءً ناضجًا رغم صغر سنها، ما يجعل من شخصية "بهية" إحدى أبرز مفاتيح العمل الدرامي.

220 يوم عمل درامي مشحون بالعاطفة والتوتر، من إخراج كريم العدل، وتأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب.