حقيقة القبض على وفاء عامر بعد قضايا البلوجرز

انتشرت العديد من الشائعات خلال الفترة الماضية عن تورط الفنانة وفاء عامر في اتهامات عديدة من مجموعة من البلوجرز عبر تطبيق تيك توك.

ونفت الفنانة نهال عنبر في منشور لها عبر إنستجرام، ونشرت صورة وفاء عامر وعلقت عليها قائلة: "لا صحة لما أشيع عن الفنانة وفاء عامر بأنه تم القبض عليها وأنها مدانة مع مجموعة البلوجر الذين تم القبض عليهم منذ أيام وهي موجودة في منزلها بالساحل الشمالي وبعيدة تماماً عن أي شبهة".



ترددت العديد من الشائعات خلال الفترة الماضية عن تورط وفاء عامر مع البلوجرز بعد القبض على عدد منهم في قضايا غسيل أموال وغيرها من الاتهامات الموجهة لهم.

نفت الفنانة وفاء عامر في بيان صحفي، ما يتردد عن سفرها خارج مصر هرباً من التحقيقات، مؤكدة إنها متواجدة داخل البلاد وتتابع سير التحقيقات بكل شفافية، نافيةً وجود أي أسباب تستدعي الهروب، وتعرب عن ثقتها في نزاهة القضاء المصري لإظهار الحقيقة.

وكانت الفنانة وفاء عامر، تقدمت ببلاغات ضد صانعة المحتوى المعروفة باسم "مروة" على منصة "تيك توك"، بعد نشر الأخيرة مقاطع فيديو تتهمها بالتورط في قضايا تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، دون تقديم أدلة قانونية.