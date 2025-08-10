قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفقا للقانون .. كل ماتريد معرفته عن ضوابط الرعاية النفسية والاجتماعية للمسنين
رئيس غرفة مطروح: مصر تسير بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر
رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي
الحكومة تحصر الأراضي غير المستغلة على الكورنيش للبدء في استثمارها
الإيجار القديم 2025 .. ماذا بعد انتهاء مهلة الـ 7 سنوات
مصر منارة العلم.. الشيخ مهاجري زيان يشارك في مؤتمر دار الإفتاء الدولي ممثلا عن سويسرا
سعر الذهب مساء اليوم 10-8-2025
مدبولي: نستهدف الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للقاهرة الخديوية ووسط البلد
أسعار الفراخ اليوم وكرتونة البيض .. كيلو البانيه بكام؟
الشوربجي: اجتماع الرئيس السيسي جاء في توقيت مهم.. ونشكره على زيادة البدل
الداخلية تكشف حقيقة محاولة شخصين دفن جوالين أسفل كوبرى بالشرقية
تأجيل جلسات محاكمة 29 متهما في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي
فن وثقافة

صبا مبارك في مواجهة حب غير متوقع في الحلقة السابعة من 220 يوم

قسم الفن

تتصاعد أحداث الحلقة السابعة لتضيف لمريم (صبا مبارك) المزيد من الهموم، فبينما ترافق زوجها (كريم فهيم) وهي متشبثة بالأمل رغم الخوف، وحاضرة بكامل قلبها إلى جوار شريك حياتها في أصعب لحظاته، تتكشف خبايا الماضي، لتفجر مفاجأة ربما ليس هذا وقتها، ضمن أحداث مسلسل 220 يوم الذي يُعرض على قنوات ام بي سي بالتوازي مع شاهد ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.


بينما نرى مريم وهي نائمة بالمستشفى كمرافقة لزوجها أحمد، أثناء خضوعه لعملية خطيرة بالمخ، نفاجأ بابن خالته كرم (علي الطيب) وهو يدخل عليها وفي عينيه نظرة حب دفين. ومن خلال الفلاش باك، نتعرف على تاريخ مريم مع كرم؛ فقد جمعتهما صداقة سابقة قبل أن يكون هو السبب في تعارفها على أحمد، لتبدأ قصة حبها وزواجها. إلا أن الحلقة تكشف جانبًا لم يظهر من قبل، وهو ما يكنه كرم من مشاعر دفينة تجاه مريم، والتي تتضح في نظراته القلقة ولمسة يده على وجهها، قبل أن يتفاجأ بدخول والدته.
وهو ما يكشف لنا سر مشاعر كرم المعقدة وعلاقته المضطربة بابن خالته أحمد، ويثير التساؤلات حول مصير هذه المشاعر، وكيف سيكون رد فعل مريم في حال ما اكتشفت هذه المشاعر؟
220 يوم عمل درامي مشحون بالعاطفة والتوتر، تحت قيادة لمخرج كريم العدل، وتأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب.

صبا مبارك 220 يوم كريم فهمي

