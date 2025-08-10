عاصي الحلاني بصحبة هاني رمزي وأصدقائه المقربين فى الساحل الشمالي

حرص فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني على قضاء فترة استجمام بالساحل الشمالي بصحبة اصدقائه المقربين بمصر عقب تألقه بأضخم حفلات العلمين الجديدة داخل " سكاي".



كان ضمن الحضور الفنان هاني رمزي وزوجته ، عمرو إسماعيل وسوسن الزهيري ،المنتج أحمد ايوب ،مطيع إسماعيل ،هشام سيف وحرمه سارة إسماعيل وماجد الحلاني وشريف ضياء مدير اعمال عاصي الحلاني فى مصر منذ قرابة ال 25 عاما وحتي الآن.

و حقق حفل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الذي أقيم مساء الجمعه لقب الأكثر جماهيرية ب "سكاي" العلمين الجديدة حيث تواجد عدد ضخم من الشباب والأسر مختلف الجنسيات العربية وأبناء الجالية اللبنانية فى القاهرة والاسكندرية .

وحضر الحلاني بصحبة مدير أعماله بمصر شريف ضياء الدين ومدير أعماله بلنان ماجد الخلاني

وكان في استقبالهم منظمي الحفل ميمي المنشاوي وسامح سعيد وفايز اباظة وتواجد ضمن الحضور الفنانة بشرى والمنتج احمد أيوب والاعلامي إيهاب جلال وأسرته والصحفي محمد رمضان وتامر عبد العزيز وماجد الهلالي.. غيرهم .