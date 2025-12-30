رصاصة طائشة تنهي حياة طفلة بالبراجيل وتحول الزفاف إلى مأتم.. التفاصيل كاملة

شهدت منطقة البراجيل بمحافظة الجيزة مؤخرًا، واقعة مأساوية تسببت في تحول أجواء الفرح إلى حزن عميق، بعدما لقيت الطفلة رقية مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري عشوائي أثناء وجودها في شرفة منزل أسرتها، بالتزامن مع مرور موكب زفاف بالمنطقة.

تفاصيل اللحظة الصادمة

وكشف والد الطفلة، المعروفة إعلاميا بـ«طفلة البراجيل»، تفاصيل جديدة عن الواقعة، مؤكدًا أن الحادث كان مفاجئًا وصادمًا للأسرة بأكملها، ولا يمكن استيعابه بأي منطق إنساني.

وأوضح، خلال مداخلة مع برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، أن حفل الزفاف كان يضم أكثر من 150 شخصًا من الرجال والنساء، بينهم كبار سن، ولم يشهد أي مشاحنات أو خلافات، قبل أن يقوم أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي أثناء الزفة.

إطلاق نار عشوائي وهروب المتهم

وأشار والد الضحية إلى أن إطلاق النار تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي، وأسفر عن إصابة الطفلة التي لم ترتكب أي ذنب، مؤكدًا أن أسرة المتهم غادرت المنطقة بالكامل عقب الواقعة.

وأضاف أنه لا يعرف عن المتهم سوى اسمه الأول، ولم يسبق له التعامل معه من قبل، لافتا إلى أن مراجعة كاميرات المراقبة كشفت مشاهد صادمة، أبرزها قيام العريس بترك موقع الزفاف والفرار عقب الحادث.

لحظات ما قبل الفاجعة

من جانبها، روت والدة الطفلة رقية تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الحادث، مؤكدة أن ابنتها كانت تشعر بالفرح لمشاهدة مظاهر الزفاف، وخرجت لبضع لحظات إلى الشرفة، قبل أن تعود إلى داخل المنزل.

وأوضحت، خلال اللقاء ذاته، أنها فوجئت بسقوط ابنتها على الأرض، ظنا منها في البداية أنها تعرضت لإعياء مفاجئ، قبل أن تكتشف خطورة الموقف، لتبدأ رحلة سريعة إلى المستشفى، انتهت بإعلان وفاة الطفلة متأثرة بإصابتها.

طفلة محبة للدراسة وحلم لم يكتمل

وأكدت الأم أن رقية كانت تدرس بالصف السادس الابتدائي، وتتميز بالتفوق وحب التعلم، وكانت تتمتع بروح مرحة وعلاقة قوية بأسرتها، مشيرة إلى أن فراقها ترك أثرا بالغا لا يمكن تجاوزه.

وأضافت: “الفرحة لا تكون أبدًا على حساب أرواح الأبرياء.. كل إنسان من حقه يفرح، لكن ليس بإيذاء غيره”.

مطالب بالعدالة ومنع تكرار المأساة

وطالبت أسرة الطفلة بسرعة ضبط المتهم وتقديمه للعدالة، مؤكدين أن ما حدث جريمة إنسانية تستوجب محاسبة صارمة، كما جددوا الدعوة إلى وقف ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، لما تمثله من خطر داهم على حياة الأبرياء.