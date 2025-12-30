قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قلبي اتحرق على صرخته.. خالة الطفل المخطوف بكفر الشيخ تكشف الحقيقة الكاملة بالفيديو
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا
وزير الصحة: مستشفي جامعة الجيزة صرح تعليمي يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء
تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع
تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين
ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه في مداهمة لـ وكر ببنى سويف| صور
الكنيست يصادق نهائيا على قطع الكهرباء والمياه عن الأونروا
مدبولي: التأمين الشامل يضمن حصول المواطن على الخدمة من مستشفيات الدولة والقطاع الخاص
مدبولي :مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يكون من حق المواطن المصري تلقي الخدمة في أي مكان
سرقة وضرب وتحرش.. هل فرح كروان مشاكل حقيقي أم تريند؟
بدء محاكمة رمضان صبحي فى قضية التزوير وسط إجراءات أمنية مشددة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رصاصة طائشة تنهي حياة طفلة بالبراجيل وتحول الزفاف إلى مأتم.. التفاصيل كاملة

طفلة البراجيل
طفلة البراجيل
إسراء صبري

شهدت منطقة البراجيل بمحافظة الجيزة مؤخرًا، واقعة مأساوية تسببت في تحول أجواء الفرح إلى حزن عميق، بعدما لقيت الطفلة رقية مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري عشوائي أثناء وجودها في شرفة منزل أسرتها، بالتزامن مع مرور موكب زفاف بالمنطقة.

تفاصيل اللحظة الصادمة

وكشف والد الطفلة، المعروفة إعلاميا بـ«طفلة البراجيل»، تفاصيل جديدة عن الواقعة، مؤكدًا أن الحادث كان مفاجئًا وصادمًا للأسرة بأكملها، ولا يمكن استيعابه بأي منطق إنساني.

وأوضح، خلال مداخلة مع برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، أن حفل الزفاف كان يضم أكثر من 150 شخصًا من الرجال والنساء، بينهم كبار سن، ولم يشهد أي مشاحنات أو خلافات، قبل أن يقوم أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي أثناء الزفة.

إطلاق نار عشوائي وهروب المتهم

وأشار والد الضحية إلى أن إطلاق النار تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي، وأسفر عن إصابة الطفلة التي لم ترتكب أي ذنب، مؤكدًا أن أسرة المتهم غادرت المنطقة بالكامل عقب الواقعة.

وأضاف أنه لا يعرف عن المتهم سوى اسمه الأول، ولم يسبق له التعامل معه من قبل، لافتا إلى أن مراجعة كاميرات المراقبة كشفت مشاهد صادمة، أبرزها قيام العريس بترك موقع الزفاف والفرار عقب الحادث.

لحظات ما قبل الفاجعة

من جانبها، روت والدة الطفلة رقية تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الحادث، مؤكدة أن ابنتها كانت تشعر بالفرح لمشاهدة مظاهر الزفاف، وخرجت لبضع لحظات إلى الشرفة، قبل أن تعود إلى داخل المنزل.

وأوضحت، خلال اللقاء ذاته، أنها فوجئت بسقوط ابنتها على الأرض، ظنا منها في البداية أنها تعرضت لإعياء مفاجئ، قبل أن تكتشف خطورة الموقف، لتبدأ رحلة سريعة إلى المستشفى، انتهت بإعلان وفاة الطفلة متأثرة بإصابتها.

طفلة محبة للدراسة وحلم لم يكتمل

وأكدت الأم أن رقية كانت تدرس بالصف السادس الابتدائي، وتتميز بالتفوق وحب التعلم، وكانت تتمتع بروح مرحة وعلاقة قوية بأسرتها، مشيرة إلى أن فراقها ترك أثرا بالغا لا يمكن تجاوزه.

وأضافت: “الفرحة لا تكون أبدًا على حساب أرواح الأبرياء.. كل إنسان من حقه يفرح، لكن ليس بإيذاء غيره”.

مطالب بالعدالة ومنع تكرار المأساة

وطالبت أسرة الطفلة بسرعة ضبط المتهم وتقديمه للعدالة، مؤكدين أن ما حدث جريمة إنسانية تستوجب محاسبة صارمة، كما جددوا الدعوة إلى وقف ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، لما تمثله من خطر داهم على حياة الأبرياء.

منطقة البراجيل محافظة الجيزة برنامج «تفاصيل»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

جون ادوارد

وعود لم تُنفذ.. جون إدوارد يخرج عن صمته ويكشف سبب الأزمة المالية بالزمالك

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025

ترشيحاتنا

روسيا

وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة لوكيانوفسكويه بمنطقة زابوروجيا

صورة أرشيفية

الصين تتوقع 2.1 مليون عملية عبور للحدود يوميا خلال عطلة رأس السنة

فياض النعمان

اليمن يلوح بإجراءات قانونية ضد الإمارات في حال رفضها سحب قواتها

بالصور

بأقل وقت ومجهود.. طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ بسرعة لا تصدق

طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود
طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود
طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود

لبناء العضلات وإنقاص الوزن.. اعرف الوقت المثالى لتناول البيض

لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟
لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟
لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟

5 خطوات لعمل قهوة الصباح المثالية في دقائق

قهوة الصباح
قهوة الصباح
قهوة الصباح

لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية

لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية
لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية
لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية

فيديو

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد