القبض على البلوجر فادي تاتو بسبب رسومات خادشة للحياء
بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية
تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات
وزير التعليم : نخطط للإنتهاء من نظام الفترات المسائية في المرحلة الابتدائية بحلول سبتمبر 2027
خطة جديدة لتطوير التعليم.. محمد عبداللطيف يجتمع بقيادات الجيزة والقاهرة
رئيس الوزراء يتابع مشروعات إعادة إحياء "وسط البلد" والقاهرة الخديوية
تأجيل محاكمة 46 متهما في قضية خلية العجوزة الثانية
سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية
هل تصل الحرارة 50 درجة؟.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة جداً
رئيس الوزراء يتابع المراحل الأخيرة لتنفيذ حدائق "تلال الفسطاط" وإجراءات تشغيلها
تشكيل تشيلسي لمواجهة ميلان وديا
محافظ المنيا: بتوجيهات الرئيس المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة
فن وثقافة

تامر عبدالمنعم يكشف حقيقة اتهامات أحد ممثلي نوستالجيا ٩٠/٨٠ .. ماذا قال؟

تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم
تقى الجيزاوي

كشف الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية ومدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية عن حقيقة الاتهامات الموجهة إليه وما أشيع خلال الساعات الماضية والتي شن أحد ممثلي العرض المسرحي الإستعراضي نوستالجيا ٩٠/٨٠ على الفنان تامر عبدالمنعم واتهمه بأنه يريد عمل "لقطة" على حسابه.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن إندهاشه الشديد على مااثير من ناحية الممثل وقال : ارد اقول ايه !! واحد ماجاش العرض تغيب أو اعتذر على حد قوله الاتنين واحد النتيجة ان العرض كان مهدد بالإلغاء.

وأوضح "عبدالمنعم" ثم أنا لم اذكر اسمه كل اللي قلته ان بسبب تغيب الممثل لظرف ما اضطريت اعمل الدور 
فين المشكلة .. هو عاوز يرجع وده مش هيحصل وهو كثير الطلبات والمشاكل ونتمنى له التوفيق.

وأضاف تامر عبدالمنعم كون انه جاب اسمي او ذكر اني بدعي الإنقاذ فأنا مش عارف ارد اقول ايه على الكلام ده ولا المفروض نقفل العرض.

وأنهى الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية ومدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية :  اخيرا هو يروج انه بطل العرض وانا اقول له انه احد عناصره والنوستالحيا هي بطلة العرض وتلميحاته اني اقتنصت الفرصة فده كلام عيب لأن العرض عرضي من يوميه ٢٠٢٤ واكيد مش هاجي بعد سنة ونتيجة اعتذاره اقتنص فرص وهو اللي ذكر اسماء مش أنا والرد عليه هيكون قانوني لان باختصار اللي بيعتذر مش بيعتذر لمخرج منفذ شفهيا ولكن يعتذر كتابياً وبعد البت في الاعتذار يبقي ما يجيش احنا مش شغالين في بقالة دي وزارة وعروض حكومية والعوض لو كان تم إلغاءه والشباك جايب ٣٩ الف جنية كانت هتبقي جريمة إهدار مال عام.

وكان أحد ممثلي العرض المسرحي الإستعراضي نوستالجيا ٩٠/٨٠ والذي قام بتجسيد شخصية الزعيم عادل إمام خلال أحداث العرض قد تغيب قبل العرض وإنقاذا لدور وشخصية الزعيم عادل إمام وهي شخصية رئيسية خلال الأحداث أصر الفنان تامر عبدالمنعم على تجسيد الشخصية.

تامر عبدالمنعم نوستالجيا ٩٠٨٠ البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية الزعيم عادل إمام

