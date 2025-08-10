قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

بسبب اعتذار الممثل.. تامر عبدالمنعم ينقذ دور «الزعيم» في «نوستالجيا 80 /90» بالإسكندرية|صور

تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم
تقى الجيزاوي

أنقذ الفنان تامر عبدالمنعم دور الزعيم "عادل إمام" بسبب اعتذار الممثل الذي يجسد شخصية الزعيم بليلة خلال أحداث العرض المسرحي الاستعراضي نوستالجيا ٩٠/٨٠ والذي تم عرضه على خشبة مسرح محمد عبدالوهاب.

وإنقاذًا لشخصية الزعيم خلال الأحداث لأنها شخصية رئيسية أصر الفنان تامر عبدالمنعم على تجسيد الشخصية وفوجئ جمهور الإسكندرية العاشق للفن بتجسيد الفنان تامر عبدالمنعم لشخصية الزعيم وأصروا على التقاط صور تذكارية معه.

ونشر الفنان تامر عبدالمنعم صورة من بروفة المكياج  له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وعلق عليها : تغيب الممثل الذي يقوم بدور الزعيم لظرف ما عن مسرحية نوستالجيا ٨٠/٩٠ أثناء عرضها بالإسكندرية ولم يكن امامي سوى أن أؤدي الدور لأن الصالة كانت كومبليه وعليه قام الماكيير اسلام عباس بعمله والكوافيرة سلوي احمد وانا الآخر قمت بعملي وكانت هذه هي النتيجة.. شكرا اسلام انت ماكيير كبير
المسرح لا يعيقه شيء واحترام الجمهور واجب 
عادل امام  

الجدير بالذكر أن الفنان تامر عبدالمنعم قام بتجسيد شخصية الزعيم عادل إمام خلال أحداث فيلم المشخصاتي الذي تم عرضه في 2003.

تامر عبد المنعم نوستالجيا ٩٠٨٠ أعمال تامر عبد المنعم الزعيم عادل إمام

