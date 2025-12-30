زراعة الإسماعيلية تواصل جهودها الميدانية لمتابعة زراعات بنجر السكر بالقصاصين الجديدة

أجرى الدكتور علاء محمد حلاوة، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، بتنفيذ مرور ميداني على زراعات محصول بنجر السكر بزمام الإدارة الزراعية بالقصاصين الجديدة، لمتابعة الحالة العامة للمحصول خلال مرحلة النمو الخضري، وتقديم التوصيات الإرشادية اللازمة للمزارعين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمحاصيل الاستراتيجية والتأكد من سلامتها خلال مختلف مراحل النمو،

جاء ذلك برفقة المهندس شريف السيد العربي، مدير عام الشئون الزراعية المساعد، والمهندس هاني لطفي نور، مدير عام الإدارة الزراعية بالقصاصين، وبحضور مهندسي الإرشاد الزراعي والعاملين بالإدارة الزراعية بالقصاصين.

وقد أسفر المرور عن انتظام نسبة الإنبات وتجانس النباتات في معظم المساحات المنزرعة، مع تمتع المحصول بحالة عامة جيدة، وعدم رصد أي إصابات مرضية مؤثرة حتى تاريخه، الأمر الذي يعكس نجاح العمليات الزراعية المتبعة وبداية موسم مبشر بالخير بإذن الله.

وجديرًا ذكره، أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول بنجر السكر بمحافظة الإسماعيلية بلغ ١١٤٦٣ فدانًا، في حين بلغت المساحة المنزرعة بزمام القصاصين ٣١٣٠ فدانًا، مع تنوع الأصناف المزروعة.