تضامن الغربية: توزيع سلة إطعام الدفا على الأسر الأولى بالرعاية بقري المحافظة

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية اليوم عن إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام الطعام" بالغربية بالتعاون مع جمعية الأورمان وذلك بهدف توزيع الألاف من سلال الإطعام على الأسر البسيطة والأولى بالرعاية بمختلف قرى ونجوع مراكز محافظة الغربية، وذلك لتخفيف الأعباء عنهم، ومساعدتهم على مواجهة قسوة البرد عليهم في فصل الشتاء.

توجيهات تضامن الغربية

جاء ذلك في إطار حرص مديرية التضامن الإجتماعى بالغربية على تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

تحرك تنفيذي عاجل

وكشفت الدكتورة حسناء إبراهيم، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية، أن الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي في جهود التنمية التي تشهدها المحافظة، مشيرًا إلى الدور المجتمعي البارز الذي تقوم به هذه المؤسسات في إطلاق المبادرات الإنسانية الهادفة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

دعم الأسر والعائلات

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ توزيع سلة «إطعام الدفا» هذا العام على غير القادرين في القرى والنجوع بالمحافظة، يجرى من خلال مكتب الأورمان في محافظة الغربية برعاية اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد أنه يمكن للمتبرعين ان يشاركوا فى توفير سلة الإطعام بـ 505 جنيهات، أو المساهمه بسهم ب 400جنيه فى دعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمه فى دعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين.

توزيع ودعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

وأضاف أنه سيتم التوزيع على الأولى بالرعاية بقرى ونجوع المحافظة، مؤكدًا أن عملية اختيار المستفيدين تتم بعد دراسات ميدانية دقيقة، حيث يتم فحص كل حالة على حدة من خلال المعاينة على الطبيعة، للتأكد من توافر الشروط والمعايير الدقيقة والتى تضمن وصول الدعم لمستحقيه، بما يحقق الشفافية ويضمن توجيه الخدمة إلى الفئات الأشد احتياجًا داخل المجتمع.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.