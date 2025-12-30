تصل لـ25%.. خبير يكشف أسباب انخفاض أسعار السيارات الفترة الأخيرة| فيديو

قال صانع المحتوى عمر عصام المتخصص في السيارات، إن أسعار السيارات ما زالت في انخفاض مستمر، مشيرًا إلى أن بعض الشركات خفضت أسعارها بنسب تتراوح بين 20% و25% خلال الشهور الماضية.

عربيات كانت بـ2.5 مليون أصبحت 600 ألف جنيه

وأوضح عصام خلال صباح الخير يا مصر أن بعض السيارات التي كانت تباع بأسعار تصل إلى 2.5 مليون جنيه أصبحت تُعرض حاليًا بأسعار تقارب 600 ألف جنيه، ما يعكس انخفاضًا كبيرًا في الأسعار.

زيادة المعروض وتنوع العروض

وأشار إلى أن الشركات أبدت حماسًا أكبر للإنتاج، ما أدى إلى زيادة المعروض في السوق وتنوع الأسعار، بالإضافة إلى تقديم عروض مميزة للصيانة وبعض الشركات تقدم بنزين مجاني لمدة سنتين ضمن العروض الترويجية.

خيارات متعددة وأسعار تنافسية

وأكد عصام أن السوق يوفر الآن خيارات متعددة للمستهلكين بأسعار منخفضة جدًا مقارنة بالمدة الماضية، ما يمنح المشترين فرصًا أوسع للاختيار وفق ميزانيتهم.