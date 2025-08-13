بعد الموافقة عليه.. متحدث الوزراء يكشف المدة المحددة للإفراج الجمركي لسيارات المعاقين

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن اجتماع اليوم شهد الموافقة على قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» إن التعديلات بصورة إجمالية يمكن القول بأنها كانت تهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون التي كانت تمثل بعض الثغرات التي يستغلها البعض للحصول على مزايا ذوي الهمم، خاصة فيما يتعلق بالسيارات.

وأكد على أن الهدف الأساسي من التعديلات هو سد تلك الثغرات مع الحفاظ على حقوق المواطنين من ذوي الهمم فيما يتعلق باستيراد السيارات، كما أن بعض التعديلات منها أنه من حق المواطن من ذوي الهمم أن يحصل على سيارة أو يستورد سيارة واحدة كل 15 عاما، وكذلك عدم جواز التصرف في السيارة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي.