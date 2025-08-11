قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في الشيخ زايد..كلب يعقر ابن موظف بالسفارة المصرية بدولة أجنبية
الغندور يثير الجدل بشأن أفضل هدف هذا الأسبوع.. تفاصيل
تدريس المشروعات القومية لطلاب 5 ابتدائي في منهج الدراسات الاجتماعية المطور
صورة بـ3500 دولار تشعل الجدل.. حقيقة لقاء محمد رمضان مع لارا ترامب
لـ المصريين بالخارج .. احذر هذا الفعل يعرضك لغرامة مالية بالقانون
نقيب الصحفيين الفلسطينيين: أسرانا وصل عددهم 200 ومثلهم جرحى
أستراليا تنضم للقائمة.. العالم يعترف بالدولة الفلسطينية
الخارجية الألمانية: نطالب بإجراء تحقيق شامل وشفاف في اغتيال صحفيين بغزة
استقطاب استثمارات عالمية.. مدبولي يتابع خطط تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أصعب 48 ساعة في أغسطس.. احذروا ذروة الموجة الحارة خلال ساعات
احلويتي .. تفاصيل صادمة في تحرش عضو هيئة تدريس بزميلته بجامعة أسيوط
الدبلوماسية الحازمة لفرض إدخال المساعدات.. خبير: مصر أول من استجاب لغزة تجسيدا لالتزامها الإنساني للشعب الفلسطيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تدريب موظفى المراكز التكنولوجية على التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية

المراكز التكنولوجية
المراكز التكنولوجية
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الاثنين تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى الذى قام بها فريق من الإدارة على عدد من المراكز التكنولوجية بمحافظة بنى سويف وهي ( الفشن – الواسطى – اهناسيا – ببا – بنى سويف – سمسطا ) خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري.

وتضمن التقرير الذي استعرضته د.منال عوض ، قيام فريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة الذى ترأسه الدكتور محمد علام مدير عام الإدارة بمتابعة عدد من الملفات الخاصة بالخدمات اليومية للمواطنين والمعاملات المقدمة للمراكز التكنولوجية، والقدرات البشرية والمادية لها وأعداد العاملين والتجهيزات اللوجستية الموجودة فى كل مركز تكنولوجي ، كما ضم الوفد عضو من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى للمنظومة وأعداد الطلبات المقدمة وسرعة إنهائها .

و أشار التقرير إلى قيام فريق إدارة الحوكمة بمراجعة معدلات الإنجاز والموقف التنفيذي لملفات التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والإيرادات والإعلانات والإشغالات وتراخيص المحال العامة وإدارة التراخيص والبيئة وخدمة المواطنين والطرق وغيرها من الملفات الخدمية للمواطن .

كما أوضح التقرير إلى أن وفد الوزارة قام بعقد مجموعة من اللقاءات مع المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية لمحافظة بنى سويف للتعرف على مدي رضاهم عن الخدمات المقدمة وسرعة إنهاء طلباتهم ، حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لحل مشكلاتهم بمعرفة أعضاء اللجنة أثناء التواجد فى المراكز التكنولوجية المستهدفة .

وبناءً على التوصيات التي تضمنها التقرير المفصل للمرور الميداني علي المراكز التكنولوجية واستجابة لطلب الشاب عمرو محمد شحاتة أحد أبطال " قادرون باختلاف " في نسخته الرابعة والذي يعمل موظف شباك لذوي الإعاقة في المركز التكنولوجي لمركز ببا .

دورات تدريبية 

وجهت وزيرة التنمية المحلية ، بضرورة الإعداد خلال الفترة الجارية لترشيح عدد اثنين من العاملين بكل مركز تكنولوجي بمحافظة بني سويف لحضور دورة تدريبية مكثفة حول كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والحركية والسمعية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ضمن الخطة التدريبية الجديدة للمركز ، مما يساعد فى حصول تلك الفئة المهمة فى المجتمع على الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المراكز تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة وتعزيز الاندماج المجتمعي لهم وتلبية احتياجاتهم المتنوعة من مختلف الجهات المعنية بالدولة بسهولة ويسر .

توفير التجهيزات اللازمة للأشخاص من ذوي الهمم

كما أكدت د.منال عوض على أهمية توفير التجهيزات اللازمة للأشخاص من ذوي الهمم فى المراكز التكنولوجية المختلفة بالمحافظة والتى لم يخصص بها شباك خاص للتعامل معهم ووسائل المساعدة اللازمة لهم ، مشيرة إلى أهمية تنظيم عدد من الدورات التدريبية للعاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة فى عدد من الملفات الخدمية التى تتعلق بطلبات المواطنين اليومية للتيسير عليهم وسرعة الانتهاء من طلباتهم .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية التنسيق بين القطاعات المعنية بالوزارة والأجهزة التنفيذية بمحافظة بنى سويف لدعم بعض المراكز التكنولوجية بالمحافظة بالأجهزة اللوجستية المطلوبة لسرعة أداء الخدمات بصورة أسرع وكفاءة ، مشيرة إلى أهمية أداء المهام بأفضل صورة وتوفير أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الموجودة لضمان استمرار أداء العمل بصورة جيدة وإنهاء الطلبات الخاصة بالمواطنين فى مختلف الملفات خلال المدد القانونية لها .

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بتخصيص شباك لتراخيص المحال العامة في المراكز التكنولوجية لسرعة تلقي الطلبات والرد عليها ودفع وتيرة العمل في المنظومة علي مستوي مراكز المحافظة بالكامل ، وفيما يخص طلبات التصالح علي مخالفات البناء طالبت الدكتورة منال عوض بسرعة الانتهاء من فحص كافة الطلبات الموجودة المستوفاة من المواطنين والتنسيق مع جهات الولاية والجهات المعنية للرد علي المواطنين والتيسير عليهم بناءً علي القرارات الصادرة من الوزارة في هذا الشأن .

التنمية المحلية منال عوض مراكز التكنولوجية بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

الصلاة

حكم من نام عن صلاة العشاء واستيقظ وصلاها قبل الفجر بدقائق

محمود كهربا

الغندور عن انتقالات كهربا بين الأندية: حد فاهم حاجة؟

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

الزواج

هل يجوز الزواج من تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

دعم الرضاعة الطبيعية

احتفالية بصحة أسيوط لدعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية في أسبوعها العالمي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

من ماسبيرو إلى الصحافة القومية.. خطة شاملة لإحياء الدور الإعلامي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

ليلى عبد المجيد: إدماج الكفاءات الشابة في الإعلام ضرورة لإنقاذ المؤسسات الحكومية من الجمود

بالصور

ضبط 30 توك توك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نيو تشارجر العضلية ضد موستانج V8: مواجهة بين السرعة والقوة

دودج وموستانج
دودج وموستانج
دودج وموستانج

سيارات لا يستطيع اللصوص مقاومتها وأخرى يتجاهلونها

سرقة سيارة
سرقة سيارة
سرقة سيارة

طبق دايت آسيوى من المشروم والبروكلى

طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى
طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى
طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى

فيديو

القبض على نوجا تاتو

بسبب فيديوهات وإيحاءات خادشة.. كواليس القبض على نوجا تاتو في عين شمس

القبض على البلوجر جومانا نستون

بسبب فيديوهات "غير لائقة".. كواليس القبض على جومانا نستون بتهمة خدش الحياء

المتهمين

القبض على المتهمين بالتعدي على عامل بمقهى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد