الحكومة: نستقطب أحد أكبر الشركات العاملة بمجال صناعة السيارات الكهربائية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن تظل السيارات العادية تحتل النصيب الأكبر، وفي مصر تتجاوز نسبة المكون المحلي للمصانع التي تعمل في مصر نحو 45%، ومصر تستهدف استقطاب أحد أكبر الشركات التي تعمل في مجال صناعة السيارات الكهربائية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي على أن البطارية تمثل في السيارات الكهربائية نحو 60%، والحكومة المصرية تعمل على جذب الشركات الكبرى التي تعمل في هذا المجال.

من جانب آخر؛ قال الدكتور مصطفى مدبولي إن مجلس الوزراء وافق على قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.



القواعد والشروط والإجراءات

كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية.