الأخوان تروج لشائعة جديدة.. مصدر أمنى يكشف التفاصيل
هل تقوم أمريكا بتصنيف جماعة الإخوان؟ وزير الخارجية الأمريكي يجيب
مدبولى يترأس اللجنة العليا المصرية الأردنية في عمان ويلتقي الملك عبدالله
بختام مؤتمر الإفتاء العاشر.. إطلاق وثيقة القاهرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الفتوى
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإعداد خارطة طريق لتطوير الإعلام المصري
عصابة الكتعة .. القبض على 3 أشخاص يجبرون 8 أطفال على التسول بالقاهرة
مدبولي: بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط أول أكتوبر
مدبولي: لا نسعى لبيع أصول الدولة بل لتعظيم الاستفادة منها
مدبولى يعلن عن مبادرة تخفيض أسعار السلع
مدبولي: مصر والأردن شريكان في دعم القضية الفلسطينية
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة
الأنروا: أكثر من 40,000 طفل قتلوا وأصيبوا جراء القصف الصهيوني في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مدبولي: لا نسعى لبيع أصول الدولة بل لتعظيم الاستفادة منها

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
منار عبد العظيم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تسعى إطلاقًا إلى التفريط في أصولها أو بيعها كما يُروج البعض، بل تعمل على تطويرها وتعظيم الاستفادة منها بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن الحكومة تبنّت رؤية متكاملة لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، وعلى رأسها منطقة تلال الفسطاط.

وأوضح مدبولي، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن الدولة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات المتخصصة لدراسة أفضل السبل لتطوير الأصول المملوكة للدولة في القاهرة، مضيفا: "نحن لا نفرط في الأصول، بل نعمل على تقييمها ومعرفة قيمتها الحقيقية، والتفكير في بدائل استثمارية تحقق عائدًا مستدامًا يخدم المواطن والاقتصاد معًا."

تعظيم العوائد لا يعني البيع.. والإبقاء على الأصول دون استغلال هو الإهدار الحقيقي

وشدد مدبولي ، على أن ما يتم الآن ليس بيعًا للأصول كما يُشاع، بل إعادة توظيفها واستثمارها بما يدر دخلًا أكبر على الدولة، مؤكدًا أن ترك هذه الأصول دون استغلال يمثل الإهدار الحقيقي للثروة العامة.

وأضاف: "لدينا الكثير من الأراضي غير المستغلة، ونعمل على تقييمها بدقة، وليس من المنطقي تركها مهملة بينما يمكن أن تتحول إلى مشروعات منتجة أو خدمية أو سياحية ترفع من جودة حياة المواطنين."

القاهرة الخديوية وتلال الفسطاط.. بين التاريخ والتطوير الحضاري

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على مشروع كبير لتطوير القاهرة الخديوية، مع الحفاظ على الطابع المعماري والتاريخي الفريد لها، مؤكدًا أن بعض العقارات التاريخية قد تغير استخداماتها بما يتناسب مع احتياجات المدينة الجديدة، ولكن دون المساس بهويتها.

وقال: "نسعى للحفاظ على التراث، لكن أيضًا لدينا التزام بتطوير المناطق الخاملة واستغلالها اقتصاديًا واجتماعيًا بشكل يليق بعراقة العاصمة."

رسالة شفافة للمواطنين: نتحدث بوضوح ونسعى للأفضل

واختتم مدبولي ، تصريحاته بالتأكيد على أنه يحرص دائمًا على الحديث مع المواطن المصري بشفافية ووضوح، موضحًا أن الحكومة تسعى في كل خطواتها لتحقيق الصالح العام، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات والموارد، دون المساس بحقوق المواطنين أو التفريط في ممتلكات الدولة.

الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي إحياء القاهرة التاريخية

اضطراب الاكتناز.. عادات تدمر منزلك دون أن تشعر

اضطراب الاكتناز: عادات تدمر منزلك دون أن تشعر
نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

لماذا تم استبدال فلاتر الزيت الخرطوشة في السيارات الجديدة بـ الدوارة؟

فلاتر السيارة
مرسيدس تحذر من انهيار صناعة السيارات الأوروبية

مرسيدس
