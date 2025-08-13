مدبولي: مصر والأردن شريكان في دعم القضية الفلسطينية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن زيارته الأخيرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية شهدت نقاشات مهمة ومثمرة مع الجانب الأردني، شملت ملفات التعاون الثنائي، والدور الإقليمي المشترك، والدعم الثابت للقضية الفلسطينية.

وأعرب مدبولي خلال مؤتمر صحفي عن تقدير مصر لمواقف الأردن المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني، مشيدًا بالدور الكبير الذي تلعبه الحكومة الأردنية في احتضان اللاجئين والدفاع عن الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية، وهو ما يتكامل مع دور مصر التاريخي والثابت تجاه القضية الفلسطينية.

تعاون مصري أردني في ملف العمالة والطاقة

وأكد رئيس الوزراء أن الأردن تلعب دورًا كبيرًا في دعم العمالة المصرية الموجودة على أراضيها، خاصة في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى وجود تعاون وثيق بين البلدين في مجالات الغاز والكهرباء وتبادل الخبرات، وهو ما يعكس متانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وأضاف: "مصر والأردن يجمعهما تاريخ طويل من التنسيق السياسي والاقتصادي، ونحرص على تطوير هذه الشراكة بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الاستقرار في المنطقة".