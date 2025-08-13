مدبولي ومحلب يتقدمان صلاة الجنازة على جثمان وزير التموين السابق علي المصيلحي

أدى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، قبل قليل، صلاة الجنازة على جثمان الراحل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وشارك عدد من الوزراء بينهم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والدكتور أسامة الأزهرى ووزير الأوقاف، وعدد من الشخصيات العامة والوزراء السابقين بينهم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى السابقة.

وحدّدت أسرة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، اليوم موعد الجنازة الراحل، الذي وافته المنية أمس، عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء.