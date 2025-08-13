مدبولي: الأسعار في تحسن عن العام الماضي ووارد يكون هناك خفض آخر طبقا للظروف

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي للحكومة: “يجب أن نعترف أنه كان فترة سابقة بها أزمة إقتصادية كبيرة، وهذه الأزمة جزء من تداعياتها كان بعد عالمي أثر، والعالم كله فى أزمات، وينعكس على كل دولة بشكل ما، ولكن ليس هذا فقط هو المبرر، وبالتأكيد لدينا أزمات ووضعنا خطة إصلاح واضحة جدا وبدأ تؤتي بثمارها”.

وأضاف مدبولي: “نحن مازلنا فى البداية، والموضوع تدريجي ويبدأ التحسن على مدار خطوات تدريجية، والأسعار هذا العام فى تحسن عن العام الماضي، ووارد أن يكون هناك خفض أخر إضافي طبقا للظروف”.

وتابع: “الشيء الضامن لإستدامة هذا الموضوع هو استقرار البلد والوضع الإقتصادي”.