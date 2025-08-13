مدبولى يترأس اللجنة العليا المصرية الأردنية في عمان ويلتقي الملك عبدالله

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه ترأس اللجنة العليا المصرية الأردنية في عمان والتقي الملك عبدالله لافتا أنه بعث رسالة أخوة للرئيس السيسي كما وجه رئيس الوزراء الاردني بالعمل علي دعم الروابط الاقتصادية في الربط الكهربائي والغاز ولتقوية العلاقات الثنائية بين مصر والأردن.

وأضاف مدبولي أن مجلس الوزراء أقر تشكيل لجان حصر الأماكن المخالفة لقانون الإيجار القديم مشيرا إلى أن هذا القرار ينشئ لجانا في جميع المحافظات لتحديد. المناطق متميزة او متوسطة او اقتصادية مؤكدا ان هذا سيكون بنظام النقاط .

واضاف ان اجتماع الحكومة المقبل سيتم الموافقة علي قرار لوضع اولويات من لهم الحق في السكن البديل واعتبار من اول أكتوبر سيتم تلافي طلبات اسكان بديلة للايجار القديم طبق للضوابط.