مدبولي: زيادة الاحتياطي الأجنبي ليس مدفوعا بأموال ساخنة بل باقتصاد حقيقي

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مؤشرات إقتصادية إيجابية جدا فى إعلان التضخم لشهر يوليو، حيث أنخفض عن شهر يونيو، وبلغت تقديراته 13.1%.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم: “ أن الربع الثاني فى عام 2025 شهد انخفاض متوسط التضخم في الربع كله بـ 15.3% مقارنة بنفس الربع العام الماضي، وهو ما يؤكد لزملائنا فى اتحاد الغرف أن مسار التضخم نزولي، وقد دفعنا هذا للتحدث معهم على تقليل هوامش الربح الموجودة فى الشركات والقطاع الخاص بما يعود بالإيجاب على المواطن المصري”.

وتابع: “المؤشرات الاقتصادية الإيجابية وزيادة الإحتياطي الأجنبي ليس مدفوعا بأموال ساخنة بل باقتصاد حقيقي، والشئ الوحيد الذى ما زال يشهد تأثرا هو موضوع قناة السويس، ولكن كل موارد الدولة المستدامة من العملة الصعبة تنمو بصورة كبيرة جدا”.