أول تعليق من الحكومة على اتفاقية الغاز مع إسرائيل.. فيديو

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال خاص باتفاقية الغاز مع إسرائيل، وقال إن الموقف السياسي واضح وأن مصر تري كل شيء بوضوح، وأن الاتفاقية بالشكل الموجود هي مد اتفاقية ويحقق فائدة للدولة، وأن الغاز مرتبط بتسعيرة.

وأضاف رئيس الحكومة، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الغاز وفقًا للاتفاقية التي تمتد سيكون أقل من السعر العالمي المعلن، وأن هذا الأمر يتم تنفيذه مع قبرص وبعض الدول الأخرى، وأن هذا الأمر يعتبر منفعة متبادلة.

ولفت إلى أن مصر تقوم بعمل تسييل لهذا الغاز، وأن مصر قادرة على عمل صناعات كثيرة بهذا الغاز تعيد فوائد كثيرة، وأن هذه النوعية من الاتفاقيات تكون محترفة وتكون مع شركات عاليمة، وأن هذه الاتفاقيات يتم مراجعتها، وأن ما تم يعتبر مد للمدة

وأوضح أن هناك عددا من الاكتشافات ستدخل الإنتاج المحلي خلال العامين المقبلين.







