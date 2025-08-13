قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد في الأفق| خطة إسرائيلية جديدة وخبير يكشف الجهود الدولية لوقف التصعيد
الأخوان تروج لشائعة جديدة.. مصدر أمنى يكشف التفاصيل
هل تقوم أمريكا بتصنيف جماعة الإخوان؟ وزير الخارجية الأمريكي يجيب
مدبولى يترأس اللجنة العليا المصرية الأردنية في عمان ويلتقي الملك عبدالله
بختام مؤتمر الإفتاء العاشر.. إطلاق وثيقة القاهرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الفتوى
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإعداد خارطة طريق لتطوير الإعلام المصري
عصابة الكتعة .. القبض على 3 أشخاص يجبرون 8 أطفال على التسول بالقاهرة
مدبولي: بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط أول أكتوبر
مدبولي: لا نسعى لبيع أصول الدولة بل لتعظيم الاستفادة منها
مدبولى يعلن عن مبادرة تخفيض أسعار السلع
مدبولي: مصر والأردن شريكان في دعم القضية الفلسطينية
مدبولي: بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط أول أكتوبر

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق على قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

وأضاف رئيس الحكومة، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن  بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية. 

 قال مدبولي، إن الرئيس السيسي وجه بإعداد خارطة طريق بكل التفاصيل الخاصة بتطوير الإعلام المصري، والدولة حريصة على إطلاع المواطن على كافة تفاصيل القضايا التي تشغله.

وأوضح أن السيسي أكد ترسيخ مبدأ عرض الرأي والرأي الآخر، والدولة حريصة على استثمار أصولها غير المستغلة ولا مجال للتفريط فيها.


 

مدبولي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الوزراء

