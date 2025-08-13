مدبولي: بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط أول أكتوبر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق على قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

وأضاف رئيس الحكومة، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية.

قال مدبولي، إن الرئيس السيسي وجه بإعداد خارطة طريق بكل التفاصيل الخاصة بتطوير الإعلام المصري، والدولة حريصة على إطلاع المواطن على كافة تفاصيل القضايا التي تشغله.

وأوضح أن السيسي أكد ترسيخ مبدأ عرض الرأي والرأي الآخر، والدولة حريصة على استثمار أصولها غير المستغلة ولا مجال للتفريط فيها.



