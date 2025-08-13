مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال يعرقل دخول بعض شاحنات المساعدات إلى غزة

قال عبد المنعم إبراهيم مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تعرقل مرور عدد من الشاحنات التي تتوجه إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية، فقد شوهدت شاحنة محمّلة بسلال الغذاء تعود من البوابة الجانبية لمنفذ رفح، بعد أن دخلت صباح اليوم ضمن القافلة الرابعة عشرة التي توجهت نحو منفذ كرم أبو سالم، وهو المنفذ الوحيد الذي تُدخل من خلاله المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جنوبي قطاع غزة.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "تحركت القافلة الرابعة عشرة من الأراضي المصرية محملة بآلاف السلال الغذائية، إلا أن إسرائيل استمرت في عرقلة مرور هذه الشاحنات إلى جنوبي القطاع، حيث إن عبورها نحو منفذ كرم أبو سالم عبر البوابة الجانبية الملاصقة لمنفذ رفح لا يعني بالضرورة دخولها إلى القطاع، وقد تم رصد عودة جزء كبير من هذه المساعدات مرة أخرى إلى الجانب المصري بسبب هذه العراقيل الإسرائيلية".

وتابع: "وعلى الجانب المصري من منفذ رفح البري، يصطف مئات الشاحنات التي جهزتها الدولة المصرية استعدادًا للدخول ضمن القافلة الرابعة عشرة، إلا أن بطء عملية التدقيق والمراجعة من الجانب الإسرائيلي حال دون استكمال عبورها، ورغم استمرار العراقيل، فإن الجهود المصرية متواصلة لتأمين وصول المساعدات، في منطقة جغرافية باتت شاهدة على هذه الجهود، وعلى العراقيل الإسرائيلية التي تعيق إدخال جزء كبير من المساعدات المصرية إلى قطاع غزة".