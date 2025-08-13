قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب زيادة الأجرة.. ضبط سائق ميكروباص تعدى على أحد الركاب
الوطنية للصحافة: فروق بدل الصحفيين عن شهري يوليو وأغسطس 2025 الأحد القادم
الاحتلال يعرقل دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة
الشناوي حسم أمر رحيله.. لماذا صمم مدرب الأهلي الاعتماد على شوبير أمام فاركو؟
أوهام عبثية.. أول تعليق من الأردن علي تصريحات نتنياهو
بروتوكول تعاون لتمويل 3500 مشروعًا متناه الصغر بنصف مليار جنيه.. تفاصيل
مدبولي عن جدل اتفاقية الغاز : تعود لـ 2019 ولن تؤثر على موقفنا من القضية الفلسطينية
السلطة الفلسطينية تكشف عن خطتها لإنهاء الحرب على غزة
أفعال خادشة لفتاة.. القبض على مالكي مخبز بالشرقية
الحكومة: نستقطب أحد أكبر الشركات العاملة بمجال صناعة السيارات الكهربائية
مسؤول في البرلمان الدولي: أخشى على المفتي من الذكاء الاصطناعي
مدبولي يعلن بدء تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم لوحدات بديلة في أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال يعرقل دخول بعض شاحنات المساعدات إلى غزة

مساعدات غزة
مساعدات غزة
محمود محسن

قال عبد المنعم إبراهيم مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال  تعرقل مرور عدد من الشاحنات التي تتوجه إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية، فقد شوهدت شاحنة محمّلة بسلال الغذاء تعود من البوابة الجانبية لمنفذ رفح، بعد أن دخلت صباح اليوم ضمن القافلة الرابعة عشرة التي توجهت نحو منفذ كرم أبو سالم، وهو المنفذ الوحيد الذي تُدخل من خلاله المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جنوبي قطاع غزة.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "تحركت القافلة الرابعة عشرة من الأراضي المصرية محملة بآلاف السلال الغذائية، إلا أن إسرائيل استمرت في عرقلة مرور هذه الشاحنات إلى جنوبي القطاع، حيث إن عبورها نحو منفذ كرم أبو سالم عبر البوابة الجانبية الملاصقة لمنفذ رفح لا يعني بالضرورة دخولها إلى القطاع، وقد تم رصد عودة جزء كبير من هذه المساعدات مرة أخرى إلى الجانب المصري بسبب هذه العراقيل الإسرائيلية".

وتابع: "وعلى الجانب المصري من منفذ رفح البري، يصطف مئات الشاحنات التي جهزتها الدولة المصرية استعدادًا للدخول ضمن القافلة الرابعة عشرة، إلا أن بطء عملية التدقيق والمراجعة من الجانب الإسرائيلي حال دون استكمال عبورها، ورغم استمرار العراقيل، فإن الجهود المصرية متواصلة لتأمين وصول المساعدات، في منطقة جغرافية باتت شاهدة على هذه الجهود، وعلى العراقيل الإسرائيلية التي تعيق إدخال جزء كبير من المساعدات المصرية إلى قطاع غزة".

عبد المنعم إبراهيم الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الأراضي المصرية غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

بيض- أرشيفية

8 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض في الأسواق

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

طارق السعيد

طارق السعيد يكشف سبب غياب إسماعيل مسعود عن بطولة الأفروباسكت بأنجولا

ليفربول

ليفربول يسعى للتعاقد مع مدافع جديد.. تفاصيل

خالد الغندور

تعليق ناري من الغندور على أخطاء الجماهير المختلفة وطريقة العقاب

بالصور

شيفروليه كامارو ZL1 أكثر عرضة للسرقة بـ 39 مرة من السيارة العادية

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

محافظ الشرقية يتابع سير العمل بمستشفى السعديين المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مكتب البريد الرئيسي لمدينة منيا القمح ويُتابع إجراءات العمل بقسم الجوازات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية

طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية.
طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية.
طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية.

فيديو

شخصيات ملهمة في مناهج العربي

أحمد المنسي ومحمد صلاح.. رموز ملهمة في مناهج العربي الجديدة لطلاب الإعدادي

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد