مدبولي لصدى البلد: ضوابط لضمان وصول سيارات ذوي الهمم للمستحق الحقيقي

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال موقع صدى البلد، بشأن تعديل قانون ذوي الإعاقة .



وقال مدبولي في كلمته عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" للأسف أسيء استخدام سيارات ذوي الهمم بصورة فجة وحدثت ممارسات ليست رشيدة في ها الامر ".

وتابع مدبولي:" كان هناك ضرورة لمراجعة هذا الامر بصورة اكثر وضوحا، وتم وضع ضوابط من شانها ضمان أن تصل سيارات ذوي الهمم للمستحق الحقيقي".

وأكمل مدبولي :" في بعض الأحيان كان يحدث تزوير او تلاعب في بطاقات ذوي الهمم وتم تشديد العقوبات في هذا الصدد".

وأردف مدبولي: "الدولة تشمل فئة ذوي الهمم ونرغب في أن تصل أي استفادة لهم".

