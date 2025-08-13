أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن علاقة نتنياهو بالإخواني منصور عباس.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرتكب محارق وجرائم حرب في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الإخواني منصور عباس مع نتنياهو قرارا بقرار وكتفا بكتف.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن نتنياهو مع الإخوان يهاجمون مصر، مشيرا إلى أن خطط الطرفين واحدة وهي مهاجمة مصر.

وأردف الإعلامي أحمد موسى: نتنياهو عمل كتابه في سنة 95 تحدث عن طموحاته.. صحيفة معاريف الصهيونية أبرزت ما ذكرته من حقائق ضد الكيان الإسرائيلي.. حققنا انتصارات ورجعنا أرضنا من جيش الاحتلال .. مفيش انتصار لا قبله ولا بعده .. بفضل الله وجيشنا العظيم استردينا كامل أراضينا.

وأوضح: " الاحتلال راح للسلام مع مصر بعد الحرب فور أن ذاق مرارة الخسارة والخذلان، مصر هي الوحيدة التي حققت انتصارا حقيقيا على إسرائيل، أرضنا كلها معانا وجيشنا في كل مكان".

وأردف الإعلامي أحمد موسى، : القوات المسلحة المصرية معنية بالدفاع عن كل ذرة تراب .. بتكلم عن كل حبة رمل الجيش مسئول عنها وعن حمايتها .. فخور بقدرات جيشنا .. أنتي كإسرائيل بتركزي معانا ليه .. هفضل أطلع فيديوهات لجيشنا العظيم".

وتابع: مصر بتتكلم دائما عن السلام .. لدينا جيش قوي ورشيد هذا الجيش هو الذي يحمي السلام .. نتنياهو لديه أطماع كتبها في كتابه قبل تولي الحكومة الإسرائيلية.