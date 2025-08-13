قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فلوس مشبوهة وشهرة زائفة.. كواليس غسيل أموال البلوجرز على «تيك توك» |فيديوجراف
5 أيام .. شروط تقليل الاغتراب وخطوات ورابط التقديم لطلاب الثانوية العامة
سورة الملك قبل النوم.. لماذا أوصى النبي بالمداومة عليها كل ليلة؟
برلمانية: تحسن الأسعار نتيجة لنجاح السياسات المالية والانضباط في إدارة الموارد
مشمس بالجنوب ومائل للحرارة شمالًا.. توقعات بسقوط أمطار على القاهرة الكبرى وسيناء
هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني.. عظة الأنبا إرميا في نهضة العذراء
مندوب فلسطين بالجامعة العربية: نتنياهو هارب من العدالة ويرتكب أكبر الجرائم
وزير الخارجية: معبر رفح من الجانب المصري يعمل 24 ساعة.. وإسرائيل تعرقل دخول المساعدات
إسرائيل الكبري .. مصر ترد بقوة على تصريحات نتنياهو وتطالب بتوضيح عاجل
الإفتاء: وثيقة القاهرة أول ميثاق شرعي وأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الفتوى
وزير الخارجية: الشرطة والإعمار في غزة بإشراف رئيس الوزراء الفلسطيني
توك شو

أحمد موسى ينعى علي المصيلحي: كان رجلاً وطنياً

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي
إسراء صبري

نعى الإعلامي أحمد موسى، وزير التموين الأسبق الدكتور علي المصيلحي، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، مشيدًا بمسيرته المهنية ودوره الوطني.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إنه عرف المصيلحي منذ ما قبل عام 2011، مؤكداً أنه كان ضيفًا مشرفًا على الهواء ويتمتع بأخلاق رفيعة. 

وأضاف أن الراحل تعرض لضغوط شديدة خلال أحداث 2011، لكنه لم يتراجع عن أداء واجبه الوطني، ونجح في وضع منظومة جديدة للتموين.

وأشار إلى أن المصيلحي كان يتسم بطيبة وخلق أهل الشرقية، لافتًا إلى واقعة سابقة أخبره خلالها المصيلحي أن بعض المواطنين غاضبون منه، فقال: "أنا أعتذر لهم جدًا".

واختتم موسى نعيه قائلاً: "البقاء والدوام لله، وخالص التعازي لأسرته الكريمة".

الإعلامي أحمد موسى علي المصيلحي الشرقية

