أحمد موسى ينعى علي المصيلحي: كان رجلاً وطنياً

نعى الإعلامي أحمد موسى، وزير التموين الأسبق الدكتور علي المصيلحي، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، مشيدًا بمسيرته المهنية ودوره الوطني.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إنه عرف المصيلحي منذ ما قبل عام 2011، مؤكداً أنه كان ضيفًا مشرفًا على الهواء ويتمتع بأخلاق رفيعة.

وأضاف أن الراحل تعرض لضغوط شديدة خلال أحداث 2011، لكنه لم يتراجع عن أداء واجبه الوطني، ونجح في وضع منظومة جديدة للتموين.

وأشار إلى أن المصيلحي كان يتسم بطيبة وخلق أهل الشرقية، لافتًا إلى واقعة سابقة أخبره خلالها المصيلحي أن بعض المواطنين غاضبون منه، فقال: "أنا أعتذر لهم جدًا".

واختتم موسى نعيه قائلاً: "البقاء والدوام لله، وخالص التعازي لأسرته الكريمة".