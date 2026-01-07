حب وسعادة.. نبيل دونجا يقضي شهر العسل في باريس

شارك نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك صورته مع زوجته أثناء قضائهما شهر العسل في باريس عقب احتفالهم بزفافهما مؤخرًا، مستمتعان بأجواء من الحب والسعادة.

في ظل الزخم الإعلامي الذي صاحب حفل زفاف لاعب الكرة الشهير بنادي الزمالك دونجا، انتشرت العديد من الأحاديث والتكهنات حول تفاصيل الحفل، ما بين تكلفة الزفاف، ومكان إقامة العروسين، وحجم الحضور، وصولًا إلى طبيعة العلاقة بين العريس وبعض الفنانين الذين شاركوا في إحياء المناسبة.

وبين هذا وذاك، خرج أحد أصدقاء العروسين بتصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، كاشفًا حقائق مغايرة لما تردد، ومسلطًا الضوء على الصورة الكاملة من قلب الحدث.

السكن المؤقت.. حقيقة بيت دونجا

وأوضح صديق العروسين، أن الزوجين لا يقيمان حاليًا في منزل الزوجية كما أشيع، بل يمكثان في بيت خاص مملوك لدونجا، مؤكدًا أن منزل الزوجية يتم تأجيره في الوقت الراهن. وأضاف أن هذا القرار جاء لأسباب تنظيمية بحتة، ولا يحمل أي دلالات سلبية كما حاول البعض تفسيره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تكلفة الزفاف.. أقل مما يُشاع

وفيما يتعلق بالتكلفة، نفى المصدر تمامًا ما تم تداوله عن أرقام خيالية، مؤكدًا أن حفل الزفاف لم يكن باهظ الثمن كما يظن البعض.

وأشار إلى أن عددًا من المطربين الذين شاركوا في إحياء الحفل حضروا بدافع المجاملة الشخصية للعريس دونجا، وليس مقابل أجر مادي، وهو ما خفّض التكلفة الإجمالية للحفل بشكل ملحوظ.

أصول العروس وحضور محدود

وكشف صديق العروسين، أن العروس تنحدر من أصول سورية، لافتًا إلى أن أجواء الحفل كانت عائلية وبسيطة.

وأكد أن عدد الطاولات لم يتجاوز ست طاولات فقط، في مشهد بعيد تمامًا عن البذخ الذي تم تداوله، ما يعكس رغبة العروسين في الاحتفال بعيدًا عن الاستعراض.