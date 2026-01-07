قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
200 ميجابكسل.. آبل تكشف سر كاميرا خارقة قد يغير مستقبل الآيفون
رئيس سموحة يتفقد فرع النادي ببرج العرب
الولايات المتحدة تعلن خطة ثلاثية المراحل لفنزويلا وتلمح لتخفيف العقوبات النفطية
قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا
شبهة تلقي رشاوي من إسرائيل.. شكاوى أخلاقية في الولايات المتحدة تطالب بالتحقيق مع مشرعين
الأهلي يواصل تدريباته وأفشة يبدأ المشاركة تدريجيا
ميلانو.. شرطي إيطالي يطلق النار على مصري هاجم فرد شرطة بآلة حادة
ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
نيجيريا وكوت ديفوار في صدارة أكثر المنتخبات تأهلا لربع نهائي أمم إفريقيا
الداخلية السورية تعلن إصابة 3 من عناصرها في مدينة حلب
موسكو: انقطاع الاتصال مع ناقلة النفط الروسية مارينيرا عقب صعود القوات الأمريكية على متنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حب وسعادة.. نبيل دونجا يقضي شهر العسل في باريس

دونجا وزوجته
دونجا وزوجته
يارا أمين

شارك نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك صورته مع زوجته أثناء قضائهما شهر العسل في باريس عقب احتفالهم بزفافهما مؤخرًا، مستمتعان بأجواء من الحب والسعادة.

في ظل الزخم الإعلامي الذي صاحب حفل زفاف لاعب الكرة الشهير بنادي الزمالك دونجا، انتشرت العديد من الأحاديث والتكهنات حول تفاصيل الحفل، ما بين تكلفة الزفاف، ومكان إقامة العروسين، وحجم الحضور، وصولًا إلى طبيعة العلاقة بين العريس وبعض الفنانين الذين شاركوا في إحياء المناسبة. 

وبين هذا وذاك، خرج أحد أصدقاء العروسين بتصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، كاشفًا حقائق مغايرة لما تردد، ومسلطًا الضوء على الصورة الكاملة من قلب الحدث.

السكن المؤقت.. حقيقة بيت دونجا

وأوضح صديق العروسين، أن الزوجين لا يقيمان حاليًا في منزل الزوجية كما أشيع، بل يمكثان في بيت خاص مملوك لدونجا، مؤكدًا أن منزل الزوجية يتم تأجيره في الوقت الراهن. وأضاف أن هذا القرار جاء لأسباب تنظيمية بحتة، ولا يحمل أي دلالات سلبية كما حاول البعض تفسيره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تكلفة الزفاف.. أقل مما يُشاع

وفيما يتعلق بالتكلفة، نفى المصدر تمامًا ما تم تداوله عن أرقام خيالية، مؤكدًا أن حفل الزفاف لم يكن باهظ الثمن كما يظن البعض. 

وأشار إلى أن عددًا من المطربين الذين شاركوا في إحياء الحفل حضروا بدافع المجاملة الشخصية للعريس دونجا، وليس مقابل أجر مادي، وهو ما خفّض التكلفة الإجمالية للحفل بشكل ملحوظ.

أصول العروس وحضور محدود

وكشف صديق العروسين، أن العروس تنحدر من أصول سورية، لافتًا إلى أن أجواء الحفل كانت عائلية وبسيطة.

وأكد أن عدد الطاولات لم يتجاوز ست طاولات فقط، في مشهد بعيد تمامًا عن البذخ الذي تم تداوله، ما يعكس رغبة العروسين في الاحتفال بعيدًا عن الاستعراض.

نبيل عماد دونجا الزمالك باريس دونجا زفاف دونجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

ترشيحاتنا

انفوجراف

انفوجراف.. مصر تسجل أداء سياحيا أعلى من متوسط النمو العالمي

شمول

كيف تغير شبكة المدفوعات الرقمية علاقة الرقابة بالشركات المالية؟

تحول رقمى

من الورق إلى المنصات الذكية.. كيف تعيد الدولة تنظيم التمويل غير المصرفي رقميا؟

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

المزيد