كواليس زفاف دونجا نجم الزمالك.. العروس هددت بالمغادرة وحضور لاعب الأهلي.. وحقيقة تكلفة الحفل| خاص

في ظل الزخم الإعلامي الذي صاحب حفل زفاف لاعب الكرة الشهير بنادي الزمالك دونجا، انتشرت العديد من الأحاديث والتكهنات حول تفاصيل الحفل، ما بين تكلفة الزفاف، ومكان إقامة العروسين، وحجم الحضور، وصولًا إلى طبيعة العلاقة بين العريس وبعض الفنانين الذين شاركوا في إحياء المناسبة.

وبين هذا وذاك، خرج أحد أصدقاء العروسين بتصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، كاشفًا حقائق مغايرة لما تردد، ومسلطًا الضوء على الصورة الكاملة من قلب الحدث.

السكن المؤقت.. حقيقة بيت دونجا

وأوضح صديق العروسين، أن الزوجين لا يقيمان حاليًا في منزل الزوجية كما أشيع، بل يمكثان في بيت خاص مملوك لدونجا، مؤكدًا أن منزل الزوجية يتم تأجيره في الوقت الراهن. وأضاف أن هذا القرار جاء لأسباب تنظيمية بحتة، ولا يحمل أي دلالات سلبية كما حاول البعض تفسيره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تكلفة الزفاف.. أقل مما يُشاع

وفيما يتعلق بالتكلفة، نفى المصدر تمامًا ما تم تداوله عن أرقام خيالية، مؤكدًا أن حفل الزفاف لم يكن باهظ الثمن كما يظن البعض.

وأشار إلى أن عددًا من المطربين الذين شاركوا في إحياء الحفل حضروا بدافع المجاملة الشخصية للعريس دونجا، وليس مقابل أجر مادي، وهو ما خفّض التكلفة الإجمالية للحفل بشكل ملحوظ.

أصول العروس وحضور محدود

وكشف صديق العروسين، أن العروس تنحدر من أصول سورية، لافتًا إلى أن أجواء الحفل كانت عائلية وبسيطة.

وأكد أن عدد الطاولات لم يتجاوز ست طاولات فقط، في مشهد بعيد تمامًا عن البذخ الذي تم تداوله، ما يعكس رغبة العروسين في الاحتفال بعيدًا عن الاستعراض.

الصحفيون يطغون على المدعوين

ومن أبرز المفارقات التي شهدها الحفل، بحسب المصدر، أن عدد الصحفيين والإعلاميين فاق عدد المدعوين من الأصدقاء والمقربين، الأمر الذي تسبب في حالة من التكدس الشديد.

وأوضح أن العروس شعرت بضيق واضح من هذا الزحام، وكادت أن تغادر الحفل بسبب الضغط الإعلامي الكثيف الذي أفقد المناسبة طابعها الخاص.

حضور رياضي محدود

وعلى الصعيد الرياضي، أشار إلى أن اللاعب الوحيد من صفوف النادي الأهلي الذي حرص على الحضور كان محمد مجدي «أفشة»، في دلالة على اقتصار الحضور على دائرة ضيقة من الأصدقاء الحقيقيين.

وفي الختام، أعرب صديق العروسين عن تمنياته الصادقة بحياة زوجية سعيدة للعروسين، مؤكدًا أنهما متفاهمان ويكملان بعضهما البعض، وقادران على تجاوز الضغوط والشائعات التي رافقت بدايتهما. وبينما تبقى الأضواء مسلطة، تظل الحقيقة أبسط بكثير مما تُصوره الشائعات.