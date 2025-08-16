أحمد موسى: الأمن المصري خط أحمر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة شهد المشروع الاستراتيجي التعبوي لهيئة الاستخبارات العسكرية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" انتبهوا للي جاي ".

وتابع " اللي قدامك ده مهم جدا كافة أفرع القوات المسلحة تشارك في المشروع الاستراتيجي التعبوي ".

وأكمل موسى :" الامن القومي المصري خط أحمر لا كلام فيه وكل كلمة في هذا العرض المهم لها معاني كبيرة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" العدو يقرأ الرسالة مما قام به القائد العام للقوات المسلحة اليوم ".