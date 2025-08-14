أخبار التوك شو| أول تعليق من الحكومة على اتفاقية الغاز مع إسرائيل.. أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي بسبب انتقادي لإيدي كوهين ومئير مصري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة نقلا عن البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

أول تعليق من الحكومة على اتفاقية الغاز مع إسرائيل.. فيديو

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال خاص باتفاقية الغاز مع إسرائيل، وقال إن الموقف السياسي واضح وأن مصر تري كل شيء بوضوح، وأن الاتفاقية بالشكل الموجود هي مد اتفاقية ويحقق فائدة للدولة، وأن الغاز مرتبط بتسعيرة.

أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي جاء بتعليمات رسمية بسبب انتقادي لإيدي كوهين ومئير مصري

كشف الإعلامي أحمد موسى أن الحملة الإعلامية التي يتعرض لها برنامجه من قبل القناة الـ14 تتم بتوجيهات مباشرة من إسرائيل، بسبب مهاجمته للباحث الإسرائيلي إيدي كوهين، الذي وصفه بأنه "الرابط بين الإخوان وإسرائيل"، وانتقاده لمئير مصري الذي شكر النائب العربي منصور عباس وجماعة الإخوان على دعمهم لإسرائيل.

متحدث الوزراء عن تعديلات قانون الإيجار القديم: لجان الحصر تنتهي من عملها خلال 3 شهور

علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على موافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجان حصر المناطق التي تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم، قائلا: "هذا القرار هدفه تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال المرحلة الانتقالية، وهي السنوات السبع المقبلة".

الشروط والأوراق المطلوبة لحصول المستأجرين على وحدة سكنية بالمجان

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن وزير الإسكان أعلن عن فتح منصة خاصة لـ المواطنين الذي يعيشون في شقق بالإيجار القديم، وأن هذه المنصة ستبدأ عملها من يوم 1 أكتوبر المقبل، ولمدة ثلاث أشهر.

وزير الخارجية: معبر رفح من الجانب المصري يعمل 24 ساعة.. وإسرائيل تعرقل دخول المساعدات

شدد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة شئون المصريين بالخارج، على أن المزايدة على الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية إفلاس سياسي وأخلاقي، لافتاً إلى أن عدم المعرفة بواقع الأمور جهل ومعبر رفح من الجانب المصري يعمل 24 ساعة وآلاف الشاحنات مصطفة واسرائيل هي التي تعرقل دخولها للقطاع.

الصحة: نقص الكوادر الطبية مشكلة عالمية وليست في مصر فقط

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، في مداخلة هاتفية بالبرنامج: "نقص الكوادر الطبية مشكلة عالمية، ومنظمة الصحة العالمية تؤكد أن العالم بحلول عام 2030 سيكون في حاجة إلى 2.5 مليون وظيفة خدمة صحية، وبالتالي، فإننا نتحدث عن مشكلة عامة على مستوى العالم".

مفتي الجمهورية: نعيش في عصر متعدد الاتجاهات وسريع في أحداثه وظروفه

قال الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن فكرة المؤتمر جاءت استجابة لواقع، ولا يخفى على أحد أننا نعيش في عصر متعدد الاتجاهات وسريع في أحداثه وظروفه، كما أنه متنوع في أدواته ووسائله.

الهباش: مصر أفشلت مخطط تهجير الفلسطينيين وقدّمت النسبة الأكبر من المساعدات لغزة|فيديو

أكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن مصر قدمت الكثير للقضية الفلسطينية منذ 1948 وحتى الآن .



مندوب فلسطين بالجامعة العربية: فرض إسرائيل للسيطرة العسكرية على غزة مقدمة حقيقية لتهجير الفلسطينيين

أكد السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن قطاع غزة يقع تحت الاحتلال الإسرائيلي وإسرائيل تتحكم في كل منافذ القطاع للعالم .

مجلس التعاون الخليجي: نرفض أي محاولات للمساس بالسيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول العربية

أكد مجلس التعاون الخليجي، أنّه يرفض أي محاولات للمساس بالسيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول العربية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



