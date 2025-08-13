متحدث الحكومة: جاري صياغة خطة تطوير الإعلام لعرضها على الرئيس السيسي

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أشار بالتحديد إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات تطوير الإعلام.

صياغة الخطة أو الرؤية

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» أن أبرز تلك التوجيهات هو وضع خطة ورؤية لتطوير المنظومة الإعلامية، لافتا إلى أنه جاري صياغة تلك الخطة أو الرؤية وسيتم عرضها على الرئيس السيسي.

توجيهات الرئيس السيسي

وأشار إلى أنه سيتم الالتزام بتوجيهات الرئيس السيسي وكل ما وجه به خلال الاجتماع الأخير.

وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن هناك قرارا صادرا عن مجلس الوزراء والخاص بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن.