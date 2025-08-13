الرئيس السيسي يطالب بوضع خارطة طريق واضحة لتطوير الإعلام المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الرئيس السيسي طالب بوضع خارطة طريق واضحة لتطوير الاعلام المصري وسيتم الاستعانة بالخبرات والكوادر المؤهلة حريص علي ترسيخ ثقافة الراي والرأي الاخر وحرية التعبير في جميع الاراء ولا يكون هناك سيطرة لرأي معين.



واشار إلى أن الرئيس أكد علي اتاحة اي معلومات حول قضايا معينة لافتا اننا لدينا ثقة كبيرة لقطاع الاعلامي وله اولوية قصوى، مؤكدا انه سيتم عرض الخطة الي الرئيس للموافقة عليها لتطبيقها .

وأكد مدبولي أن الدولة تعمل علي تطوير وسط البلد وليس التفريط بها مؤكدا اننا نعمل علي استغلال امثل لاصول الدولة مثل اراضي واصول الدولة علي كورنيش النيل ووسط البلد للاستفادة بهذه الاصول ضاربا مثل ان هناك ارض الي النيل تستغل كجراج لشركات الاوتوبيس متسألا هل هذا يعقل او هذا استغلال مثالي ؟ .

وأشار إلى أن الدولة لن تترك هذه الاصول مهملة وسيتم الاستفادة من كل هذه الاصول، مؤكدا ان هذا المشروعات توفر فرص عمل كبير للشباب.