إيهاب المصري: زيزو لم يقدم أفضل مستوياته مع المنتخب حتى الآن.. فيديو

أثنى إيهاب المصري، لاعب المصري البورسعيدي والمقاولون العرب السابق، على الأداء الذي قدمه منتخب مصر بالصف الثاني في مواجهة أنجولا، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025.

وقال المصري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «منتخب مصر ظهر بشكل جيد جدًا في مباراة أنجولا رغم خوض اللقاء بـ11 لاعبًا مختلفًا عن التشكيل الأساسي لمنتخب مصر».

واستطرد قائلًا: «كنت أتمنى أن يشارك إمام عاشور في أحداث المباراة لتجهيزه للمباريات المقبلة».

واعتبر المصري أن مصطفى محمد هو من أفضل مهاجمي منتخب مصر ولكنه يفتقد الثقة في المرحلة الحالية، مضيفًا: «كنت أفضل أن يشارك مصطفى محمد في مباراة أنجولا بشكل كامل».

وانتقد المصري أداء أحمد سيد زيزو مع منتخب مصر في البطولة حتى الآن، قائلًا: «زيزو لعب 3 مباريات لكنه لم يقدم الأداء المنتظر منه وهو بإمكانه تقديم أداء أفضل من الذي يقدمه»، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يقدم أفضل مستوياته مع المنتخب حتى الآن.