وصية نبوية بعد الفجر.. 4 عبادات داوم عليها حتى طلوع الشمس
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025
الاتصالات: إضافة 1000 منفذ جديد ونشر 3000 ماكينة صراف آلي بالبريد المصري
وعود لم تُنفذ.. جون إدوارد يخرج عن صمته ويكشف سبب الأزمة المالية بالزمالك
خلافات أسرية وراء فيديو طفل كفر الشيخ.. والأمن يضبط الأب| ما القصة؟
أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي
رمضان على الأبواب.. الإفتاء تحدد أفضل 4 عبادات قبل استقبال شهر الصيام
9 ملفات ترسم ملامح أجندة 2026 البيئية
بعد تحرير 851 مخالفة خلال 24 ساعة.. هذه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
بعد انتشار الفيديو.. ضبط الأب المتهم بخطف ابنه في كفر الشيخ
المشكلة ستستمر.. مفاجأة بشأن موقف جون إدوارد من رحيل عبد الرؤوف عن الزمالك
إيهاب المصري: زيزو لم يقدم أفضل مستوياته مع المنتخب حتى الآن.. فيديو

يارا أمين

أثنى إيهاب المصري، لاعب المصري البورسعيدي والمقاولون العرب السابق، على الأداء الذي قدمه منتخب مصر بالصف الثاني في مواجهة أنجولا، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025.

وقال المصري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «منتخب مصر ظهر بشكل جيد جدًا في مباراة أنجولا رغم خوض اللقاء بـ11 لاعبًا مختلفًا عن التشكيل الأساسي لمنتخب مصر».

واستطرد قائلًا: «كنت أتمنى أن يشارك إمام عاشور في أحداث المباراة لتجهيزه للمباريات المقبلة».

واعتبر المصري أن مصطفى محمد هو من أفضل مهاجمي منتخب مصر ولكنه يفتقد الثقة في المرحلة الحالية، مضيفًا: «كنت أفضل أن يشارك مصطفى محمد في مباراة أنجولا بشكل كامل».

وانتقد المصري أداء أحمد سيد زيزو مع منتخب مصر في البطولة حتى الآن، قائلًا: «زيزو لعب 3 مباريات لكنه لم يقدم الأداء المنتظر منه وهو بإمكانه تقديم أداء أفضل من الذي يقدمه»، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يقدم أفضل مستوياته مع المنتخب حتى الآن.

فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقه يتمسك به والأمن يفحص الواقعة.. خبيرة توجه نصائح مهمة للأطفال للتصدي لمحاولات الاختطاف

من هي العروس؟ ظهور مفاجئ لابنة عائلة فنية شهيرة في زفاف كروان مشاكل

سعر بروتون جين 2 2007 المستعملة

سوزوكي تكشف عن تشكيلتها لمعرض طوكيو للسيارات 2026

