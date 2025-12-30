هاني رمزي: الأخطاء الفردية قلت أمام أنجولا ومهند لاشين عنصر مهم

أكد هاني رمزي، لاعب منتخب مصر السابق، أن منتخب الفراعنة ظهر بشكل أفضل خلال مباراته أمام أنجولا، مشيرًا إلى أن الأخطاء الفردية قلت بصورة واضحة مقارنة بالمباريات السابقة.

وأوضح رمزي عبر برنامج أوضة اللبس، أن مهند لاشين أثبت أنه لاعب مهم داخل صفوف المنتخب، مؤكدًا أن الفراعنة سيحتاجون إلى جهوده خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل المباريات الحاسمة في الأدوار الإقصائية.

وتطرق نجم منتخب مصر السابق إلى إهدار الفرص السهلة، محذرًا من استمرار إضاعتها، مؤكدًا أن إهدار الفرص من جانب ميدو وحسام عبد المجيد قد يُكلف منتخب مصر كثيرًا في المرحلة المقبلة إذا استمر هذا الأمر.

كما أشار هاني رمزي إلى أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لن يجري أي تعديلات على التشكيلة الأساسية خلال مباراة دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، في ظل القناعة بالأداء العام والاستقرار الفني.