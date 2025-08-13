الهباش: مصر أفشلت مخطط تهجير الفلسطينيين وقدّمت النسبة الأكبر من المساعدات لغزة|فيديو

أكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن مصر قدمت الكثير للقضية الفلسطينية منذ 1948 وحتى الآن .

وقال محمود الهباش في مداخلة هاتفية على قناة “المحور”: "كل الحروب التي خاضتها مصر منذ 1948 خاضتها من أجل فلسطين وخاضتها ضد الاحتلال الإسرائيلي لاستعادة الأرض".



وتابع محمود الهباش: "مصر أكثر دولة في العالم وقفت مع فلسطين ومصر قدمت النسبة الأكبر من المساعدات لقطاع غزة".

وأكمل محمود الهباش: "مصر تقود جهود الوساطة لإبرام اتفاق يوقف قتل الفلسطينيين في قطاع غزة ومصر تقف مع القيادة الوطنية الفلسطينية".



ولفت محمود الهباش: "مصر تستحق الثناء والشكر والتقدير لمواقفها ومصر افشلت مخطط تهجير الفلسطينيين".