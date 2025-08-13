رئيس أركان جيش الاحتلال: نتنياهو يسعى لإقالتي بعد معارضتي لخطة غزة

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، أبلغ مقربين منه بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعائلته "يستهدفونه شخصيا" على خلفية موقفه الرافض لخطة احتلال قطاع غزة.

ووفقا لما نقلته الصحيفة، فإن زامير أعرب عن قلقه المتزايد من محاولات التدخل السياسي في القرارات العسكرية، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء يسعى لإقالته بسبب مواقفه المبدئية"، بحسب المصدر.

كما أوردت الصحيفة أن شخصية سياسية رفيعة كشفت أن زامير "يدرك تماما ما يحدث خلف الكواليس"، وأنه "يرفض الزج بالجيش في مغامرات سياسية قد تضر بأمن إسرائيل واستقرار المؤسسة العسكرية"، في إشارة إلى رفضه إعطاء الضوء الأخضر لعملية غزو شامل لغزة تحت إشراف مباشر من مكتب نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير.