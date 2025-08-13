الصحة العالمية: الوضع الصحي في غزة بلغ حدا كارثيا.. ونفاد أكثر من نصف الأدوية الأساسية

حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية من أن الأوضاع الصحية في قطاع غزة وصلت إلى مستوى كارثي، مشيرا إلى أن أكثر من 50% من الأدوية الأساسية قد نفدت من مخازن القطاع، ما يعمق الأزمة التي يعيشها السكان في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وفي تصريحات لصحيفة الغارديان، أوضح المسؤول أن المنظمة نجحت في إدخال بعض الإمدادات الطبية إلى غزة، إلا أن الكميات المتوفرة لا تلبي سوى جزء بسيط من الاحتياجات المتزايدة للنظام الصحي المنهك.

وأضاف أن المجاعة وسوء التغذية يواصلان التسبب في وفيات بين سكان القطاع، مما يزيد من خطورة الكارثة الإنسانية ويهدد حياة الآلاف، لا سيما الأطفال.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 61,722 شهيداً، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما بلغ عدد الجرحى 154,525 مصاباً.

وأكدت الوزارة أن عشرات الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف المتواصل.

وخلال الـ24 ساعة الماضية فقط، استقبلت مستشفيات القطاع 123 شهيداً و437 مصاباً، ليرتفع عدد الشهداء منذ خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي إلى 10,201 شهيد، والإصابات إلى 42,484.

وفيما يتعلق بضحايا المجاعة، سجلت المستشفيات 8 حالات وفاة جديدة، بينها 3 أطفال، لترتفع الحصيلة الإجمالية لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 235 حالة، من ضمنهم 106 أطفال.

كما أشارت وزارة الصحة إلى أن عدد شهداء "لقمة العيش" – الذين قضوا أثناء بحثهم عن المساعدات – وصل إلى 1,859 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 13,594 شخصا.