الصحة: نقص الكوادر الطبية مشكلة عالمية وليست في مصر فقط

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، في مداخلة هاتفية بالبرنامج: "نقص الكوادر الطبية مشكلة عالمية، ومنظمة الصحة العالمية تؤكد أن العالم بحلول عام 2030 سيكون في حاجة إلى 2.5 مليون وظيفة خدمة صحية، وبالتالي، فإننا نتحدث عن مشكلة عامة على مستوى العالم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “أكسترا نيوز”، أنه "بالنسبة إلى فرع التأمين الصحي بأسيوط، فإننا نتحدث عن أكثر من 2.5 مليون مواطن مستحق لخدمات التأمين الصحي، وهناك نقص عددي في مقدمي الخدمات الصحية، ولكن، الدولة تعمل على زيادة أعداد المقبولين في كليات الطب، ومصر تخرج ما يقرب من 14 ألف سنويا، ونأمل أن يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، مع العلم أن عدد سكان مصر يزيد بنحو مليوني نسمة كل سنة".

وأكد، أن المشكلة في طريقها للحل، وستشهد البلاد خلال شهر ونصف حركة نيابات للأطباء، وسيكون لأسيوط والمحافظات التي بها نقص نصيب أكبر.