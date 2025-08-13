مندوب فلسطين بالجامعة العربية: فرض إسرائيل للسيطرة العسكرية على غزة مقدمة حقيقية لتهجير الفلسطينيين

أكد السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن قطاع غزة يقع تحت الاحتلال الإسرائيلي وإسرائيل تتحكم في كل منافذ القطاع للعالم .

وقال مهند العكلوك في حواره على قناة “ الأولى الفضائية ، :” شعب فلسطين يتعرض إلى إبادة جماعية لأكثر من 600 يوم على التوالي ".

وتابع مهند العكلوك :" الاحتلال يستخدم سلاح التجويع لإبادة الشعب الفلسطيني".

وأكمل مهند العكلوك :" الحكومة الإسرائيلية قررت فرض السيطرة العسكرية الكاملة على غزة وهذه مقدمة حقيقية لتهجير الفلسطينيين خارج ارضهم".

ولفت :" الاحتلال يستهدف اهل غزة بشكل مباشر وسرائيل تستهدف انهيار المنظومة الصحية في غزة".



