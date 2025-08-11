مجلس التعاون الخليجي يرحب بإعلان أستراليا ونيوزيلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

رحب مجلس التعاون الخليجي، بإعلان أستراليا ونيوزيلندا عزمهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ”.



وقال مجلس التعاون الخليجي:" الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل دعما مهما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وتابع مجلس التعاون الخليجي:" المواقف المبدئية لكل من أستراليا ونيوزيلندا تساهم في تعزيز الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل استنادا إلى حل الدولتين".

وفي وقت سابق، أدان رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الإثنين استهداف إسرائيل "المتعمد" للصحفيين في قطاع غزة، بعد استشهاد ٦ منهم في ضربة أقرت تل أبيب بتنفيذها على مدينة غزة ليل الأحد.



وقال رئيس الوزراء القطري في منشور على منصة إكس إن "الاستهداف المتعمد للصحفيين لا يحجب الوقائع الفظيعة التي ترتكبها إسرائيل بشكل ممنهج في قطاع غزة، بل يبرهن للعالم أجمع أن الجرائم المرتكبة في غزة فاقت كل التصورات، في ظل عجز المجتمع الدولي وقوانينه عن إيقاف هذه المأساة".

