ارتفاع غير مسبوق في أعداد شهداء قطاع غزة.. تفاصيل

أفادت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 61499 شهيدا و153575 مصابا منذ أكتوبر 2023، حسبما افادت قناة “ القارهرة الإخبارية ”.

وقالت وزارة الصحة بغزة، :" 69 شهيدا و362 مصابا بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية".



وفي وقت سابق، أفادت وكالة "معاً" بتوجه وفد من ممثلي حركة "حماس" إلى القاهرة بهدف متابعة الاتصالات مع الجانب المصري لاستئناف التفاوض غير المباشر مع إسرائيل حول الوضع في قطاع غزة.

وأبدت القاهرة استعدادها لبذل جهود جديدة من اجل تقريب المواقف عقب الضغوط الإقليمية والدولية لوقف القصف الإسرائيلي وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ووصل الوفد برئاسة خليل الحية، القيادي في الحركة، إلى القاهرة للتواصل مع الوسطاء المصريين الذين يسعون إلى المساعدة في استمرار عملية التفاوض مع الجانب الإسرائيلي.

