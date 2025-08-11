ماكرون يقترح تشكيل تحالف دولي لمواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في غزة

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، من خطة إسرائيل بشأن غزة، مشيرا إلى انها تمثل "كارثة محققة" وتنطوي على خطورة غير مسبوقة، مشدداً على أن هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى وقوع أولى الضحايا من بين الرهائن الإسرائيليين وسكان غزة المدنيين، بحسب "العربية".

ووصف ماكرون الخطة الإسرائيلية بأنها "كارثة معلنة غير مسبوقة بخطورتها"، مشددًا على أن الوقت حان لاتخاذ إجراءات عاجلة تمنع المزيد من الخسائر البشرية وتفتح باب الحلول السياسية الشاملة.

كما اقترح ماكرون تشكيل تحالف دولي يتم تفويضه من قبل الأمم المتحدة لمواجهة الإرهاب والعمل على تحقيق الاستقرار في غزة، مؤكدًا ضرورة تعاون المجتمع الدولي للحد من تداعيات الأزمة الإنسانية والأمنية.

وأضاف ماكرون ، أن الحكومة الإسرائيلية مطالبة بإنهاء هذه الحرب فورًا عبر وقف دائم لإطلاق النار، معتبرًا أن استمرار النزاع سيزيد من معاناة المدنيين ويعقد فرص تحقيق السلام في المنطقة.