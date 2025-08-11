وزيرا الخارجية والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون التعليمي مع الخارج ودعم الطلاب المصريين المغتربين

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الاثنين د. محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ثمن الوزير عبد العاطى التعاون القائم بين وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والعمل المشترك لتوطيد اواصر التعاون بين المؤسسات التعليمية المصرية ونظيرتها بالخارج. وتناول الوزيران المستجدات المتعلقة بالاتفاقيات والبرامج ومذكرات التفاهم بين مصر والدول المختلفة فى مجال التعليم العالى.

كما تطرق اللقاء إلى الدور الهام الذى تضطلع به المكاتب الثقافية المصرية بالخارج ودورها فى تعزيز برامج التعاون فى مجالات التعليم والتبادل الطلابى مع الدول المختلفة، ومد جسور التواصل مع أبناء الوطن المغتربين وربطهم بالوطن، وتم التأكيد على الأهمية التي توليها الدولة المصرية لتقديم الرعاية للطلبة والدارسين المصريين فى الخارج عبر السفارات والقنصليات المصرية، والاستفادة من تخصصاتهم فى المجالات المختلفة فى إطار دعم خطط التنمية الوطنية.

وقد التقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى برؤساء البعثات المصرية المنقولين إلى الخارج، حيث استعرض جهود وزارة التعليم العالى في توطيد أواصر التعاون مع الجامعات التعليمية في الخارج والدور المحورى الذى تضطلع به المكاتب الثقافية في الخارج، مؤكدًا الحرص على مواصلة التنسيق مع السفارات المصرية بالخارج لتعزيز أوجه التعاون مع مختلف الدول بما يحقق المصالح الوطنية.