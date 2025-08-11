قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر للطيران تنقل شحنة إنارة ضخمة بأطوال خاصة إلى الكونغو
وزير الخارجية: جهود مصر تنصب على وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات لغزة
كيف تُحسب القيمة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين؟ قانون الإيجار القديم يحدد الضوابط
وزير خارجية كوت ديفوار: العودة للتفاوض أمر مطلوب بخصوص قضايا السد
رئيس الوزراء: التعليم في مقدمة أولويات الدولة لبناء الفرد والنهوض بالمجتمع
ماكرون يقترح تشكيل تحالف دولي لمواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في غزة
انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر وكوت ديفوار بالقاهرة
150 ألف للطب.. ننشر مصروفات كليات جامعة الجلالة الأهلية
وزير خارجية كوت ديفوار: تفاهم تام وتنسيق مع مصر في مختلف القضايا
الطيران المدني: طرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص.. ومطار الغردقة أولها قبل نهاية العام
عبد العاطي: كوت ديفوار بوابة الصادرات المصرية لغرب أفريقيا
اليوم.. مدبولي يتوجه إلي الأردن لترأس اللجنة المصرية الأردنية المشتركة
توك شو

وزير الخارجية: الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة الإبادة في قطاع غزة

الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية
الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية
البهى عمرو

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة الإبادة في قطاع غزة، وإسرائيل تنتهك حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع واليون كاكو أدوم، وزير خارجية كوت ديفوار أن رفض مصري كامل لمخططات تهجير الفلسطينيين، وإسرائيل تفرض قيودا شديدة على دخول المساعدات لغزة.

وأوضح أن المباحثات تناولت مجمل وأوجه التعاون بين البلدين،  ناقشنا تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لتكون على مستوى التنسيق السياسي، وناقشنا التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والبنية التحتية، ونعمل على أن تكون كوت ديفوار بوابة الصادرات المصرية لغرب القارة الأفريقية.
 

كان قد افتتح د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الأحد النسخة الأولى من المؤتمر السنوى لرؤساء البعثات المصرية فى الخارج، وذلك بمشاركة سفراء مصر بالخارج وقيادات ورؤساء القطاعات المعنية بالوزارة. يهدف المؤتمر الى استعراض أولويات السياسة الخارجية المصرية، ومتابعة سير العمل بالسفارات والقنصليات والقطاعات بالديوان، وبحث سبل تطوير الخدمات القنصلية لدعم الجاليات المصرية بالخارج.

و أكد الوزير عبد العاطي على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الخارجية في الدفاع عن المصالح المصرية بالخارج، مستعرضا الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الوزارة لضمان حُسن سير العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مشيرا الى أهمية مواصلة تطوير برامج التدريب وبناء القدرات بما يتواكب مع متطلبات العمل ويعزز من قدرة الوزارة على القيام بمهامها على أكمل وجه.

وشدد وزير الخارجية على دور البعثات المصرية فى الخارج فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التبادل التجارى والترويج للفرص الاقتصادية بمصر، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مستعرضا فى هذا السياق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة نفاذ الصادرات المصرية.
 

