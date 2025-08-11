وزير الخارجية: الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة الإبادة في قطاع غزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة الإبادة في قطاع غزة، وإسرائيل تنتهك حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع واليون كاكو أدوم، وزير خارجية كوت ديفوار أن رفض مصري كامل لمخططات تهجير الفلسطينيين، وإسرائيل تفرض قيودا شديدة على دخول المساعدات لغزة.

وأوضح أن المباحثات تناولت مجمل وأوجه التعاون بين البلدين، ناقشنا تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لتكون على مستوى التنسيق السياسي، وناقشنا التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والبنية التحتية، ونعمل على أن تكون كوت ديفوار بوابة الصادرات المصرية لغرب القارة الأفريقية.



كان قد افتتح د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الأحد النسخة الأولى من المؤتمر السنوى لرؤساء البعثات المصرية فى الخارج، وذلك بمشاركة سفراء مصر بالخارج وقيادات ورؤساء القطاعات المعنية بالوزارة. يهدف المؤتمر الى استعراض أولويات السياسة الخارجية المصرية، ومتابعة سير العمل بالسفارات والقنصليات والقطاعات بالديوان، وبحث سبل تطوير الخدمات القنصلية لدعم الجاليات المصرية بالخارج.

و أكد الوزير عبد العاطي على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الخارجية في الدفاع عن المصالح المصرية بالخارج، مستعرضا الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الوزارة لضمان حُسن سير العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مشيرا الى أهمية مواصلة تطوير برامج التدريب وبناء القدرات بما يتواكب مع متطلبات العمل ويعزز من قدرة الوزارة على القيام بمهامها على أكمل وجه.

وشدد وزير الخارجية على دور البعثات المصرية فى الخارج فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التبادل التجارى والترويج للفرص الاقتصادية بمصر، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مستعرضا فى هذا السياق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة نفاذ الصادرات المصرية.

