وزير الخارجية: قرار إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة "غير مسؤول"

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أننا نجدد رفضنا الكامل لتهديد إسرائيل بتوسع العمليات العسكرية في غزة، منوها بأن جهود مصر تدفع نحو استئناف عملية التفاوض للتوصل إلى وقف الحرب في غزة.



وأضاف عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع واليون كاكو أدوم، وزير خارجية كوت ديفوار، أن جهود مصر الحالية تنصب على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات إلى القطاع.

وأكد وزير الخارجية أن قرار إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة “غير مسؤول”، معربا عن ثقته في القدرة على التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار في غزة.

من جانبه قال وزير خارجية كوت ديفوار، أننا نتشارك المصير في تحقيق التنمية الشاملة لشعوبنا، وفخورون بالعلاقات مع مصر ونثمن الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وأن المحادثات عكست نضج العلاقات بين البلدين.

وأضاف وزير خارجية كوت ديفوار، أن هناك تطابق في وجهات النظر بشأن العديد من القضايا المختلفة ، ونأمل في تعزيز التعاون بمجال النقل الجوي.

