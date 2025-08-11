وزير خارجية كوت ديفوار: تفاهم تام وتنسيق مع مصر في مختلف القضايا

قال وزير خارجية كوت ديفوار، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، الدكتور بدر عبد العاطي: “نود أن نتشارك المصير لتحقيق التنمية الشاملة ولشبابنا ونسائنا وكبار السن الذين أعطوا الكثير لبلدينا”.

وأضاف: "مصر بالنسبة لساحل العاج هي نموذج لبلد كبير ويدعو إلى السلام وبلد الإنجازات الهائلة فى مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وسنسعد بزيارة المتحف المصري الكبير، وهي محور التاريخ الإنساني، وهذا ما يشجعنا عن التواصل دائما".

وتابع: “فخورين مع العلاقات مع مصر وفى عصر الرئيس السيسي وكل الإنجازات التي تحققت فى عهده، ونعمل بتفاهم تام بيننا فيما تعلق بالقضايا والحلول المختلفة”.